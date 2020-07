Nech nás leto nepreženie...

Rozhoduje, čo jeme a pijeme

Dôkladná hygiena je základom všetkého, pretože infekciu si najčastejšie prenášame rukami do úst. Ale rovnako dôležité je aj nakupovanie, spracovanie, skladovanie a aj samotná príprava pokrmov. Špeciálnu pozornosť treba venovať hlavne mäsu, mliečnym výrobkom, vajciam, zákuskom, nátierkam, či majonézovým šalátom. „Dôvodom je fakt, že všetky uvedené potraviny sú vhodným prostredím pre množenie choroboplodných mikroorganizmov a najmä počas letných mesiacov môžu byť zdrojom alimentárnych nákaz a infekčných hnačkových ochorení. Pozor treba dávať na dátum odporúčanej spotreby, neporušenosť obalu a po rozbalení najmä na vôňu a vzhľad potravín,” vysvetľuje gastroenterológ MUDr. Peter Minárik. Počas leta je dôležité dbať aj na dostatočný príjem tekutín. Nemali by sme piť vodu z nepreverených alebo podozrivých zdrojov, toto ochranné opatrenie je síce univerzálne, ale platí hlavne pri pobytoch v exotických krajinách, napr. so zníženým hygienickým štandardom.

Prevencia ako súčasť liečby

Hnačka výrazne narušuje črevnú mikroflóru. Ide o prirodzenú snahu organizmu zbaviť sa nebezpečných toxínov, ktoré spôsobujú tráviace problémy, ale zároveň zbavuje organizmus aj potrebných baktérií. Nikto z nás si nechce pokaziť vytúžený letný odpočinok, niečím tak banálnym ako hnačka. Hnačka vie obmedziť človeka na hodiny, ale aj dni. Riziko, že ju môžete mať sa zvyšuje cestovaním a to nielen do exotických krajín. To málo, čo pre seba môžeme urobiť je, že svoj organizmus posilníme už v rámci prevencie probiotikami, ktoré fungujú nielen ako vhodná prevencia, ale aj ako samotná súčasť liečby hnačiek. „Súčasťou prevencie akútnych infekčných hnačiek, ako hnačiek navodenými užívaním antibiotík, je aj užívanie probiotík. Podávanie probiotík je vhodné nielen v rámci prevencie hnačiek, ale aj ako súčasť ich liečby. Podľa viacerých odborných štúdií dokáže preventívne podávanie probiotík v osobitných prípadoch zabrániť vzniku hnačiek. Liečebné podávanie vhodne zvolených probiotík dokáže skrátiť trvanie a znížiť intenzitu akútnych hnačiek,“ vysvetľuje gastroenterológ MUDr. Peter Minárik.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc

Krátkodobé hnačky, ktoré trvajú iba jeden alebo niekoľko dní, v našich zemepisných šírkach väčšinou neohrozujú život, najmä nie u dospelých jedincov. „V prípade dojčiat a malých detí môžu však znamenať potenciálne riziko rýchlej dehydratácie a rozvratu rovnováhy elektrolytov. Rovnako u starších pacientov v seniorskom veku, ktorí majú kardiovaskulárne (srdcovocievne), renálne (obličkové) alebo hepatálne (pečeňové) ochorenia, môžu aj krátkodobé hnačky predstavovať značné riziko zhoršenia celkového zdravotného stavu s nutnosťou hospitalizácie,“ upresňuje MUDr. Minárik. A čo ak nás trápia hnačky niekoľko dní? Vtedy už hovoríme o dlhodobých hnačkách, ktoré trvajú u starších detí a seniorov dlhšie ako 3 dni a u mladších detí a dojčiat dlhšie ako 1 deň. Sú už dôvodom na návštevu lekára. „Dlhodobé (chronické) hnačky trvajú niekoľko týždňov alebo mesiacov. Pacienti s chronickými hnačkami by mali byť vždy dôkladne vyšetrení a liečení,“ hovorí MUDr. Peter Minárik a dodáva, že rovnako treba vyhľadať odbornú pomoc v prípade, aj nie sme schopní piť tekutiny, máme veľké bolesti, alebo sa pri hnačkách objavujú aj vysoké teploty a krv v stolici.

