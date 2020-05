Aké prídavné látky musí kolagén obsahovať, aby skutočne nakopol vašu imunitu?

Kolagén a imunita

Kolagén je jednou z najdôležitejších stavebných látok nášho organizmu. Je prirodzene prítomný v našom tele, no starnutím o neho prichádzame. Okrem toho, že pomáha po estetickej stránke formou zlepšovania kvality pleti, vlasov aj nechtov, dokáže skvelo nakopnúť aj našu imunitu. Pýtate sa ako?

Vysoké percento našej imunity je závislé od správne fungujúceho trávenia. Akonáhle je náš tráviaci systém v nerovnováhe, náš organizmus sa stane ľahkým terčom pre rôzne choroboplodné zárodky, ktoré spôsobia nemalé zdravotné problémy. Hydrolyzovaný kolagén spevní steny tráviaceho systému, vďaka čomu zabráni toxickým látkam presiaknuť do krvného obehu. Práve preto by malo byť jeho užívanie na vašom dennom poriadku, a to najmä v týchto „vírusových časoch”.

Ďalšou skvelou vlastnosťou kolagénových peptidov sú ich antioxidačné a protizápalové účinky. Vďaka morskému kolagénu si vaše telo jednoduchšie poradí s akýmikoľvek zápalmi v tele a zároveň dokáže bojovať s voľnými radikálmi, ktoré spôsobujú nenávratné poškodenie buniek. Kolagén je hotový zázrak pre vaše zdravie!

Vitamín C

Azda najznámejší vitamín na svete si svoju popularitu zaslúžil práve vďaka schopnosti podporovať imunitný systém. Ľudia ho užívajú nielen ako prevenciu, ale tiež v časoch, keď ich už nejaká choroba dostala. Okrem toho, tiež pomáha zrýchľovať hojivý proces rán, ktoré sú vstupnou bránou pre možné baktérie a vírusy. Prečo je však dôležité užívať ho v spojení s kolagénom?

Vitamín C totiž podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu v tele, takže okrem toho, že si kolagén doplníte vo forme prášku, vitamín C jeho silu vo vašom tele ešte viac znásobí. Preto je dôležité užívať ZEEN COLLAGEN, ktorý už obsahuje potrebnú dávku vitamínu C, alebo ho doplniť samostatnými céčkovými tabletami.

Zinok

Základ imunitného systému tvoria biele krvinky, ktoré sú zodpovedné za ochranu organizmu voči chorobám a práve zinok sa podieľa na ich vývoji a dozrievaní. Bez zinku by neexistovali biele krvinky a tým pádom by sa naše telo nevedelo dostatočne chrániť. Aj keď to mnoho z vás netuší, určite by ste mali zaradiť zinok do svojho jedálnička. V prípade ZEEN kolagénu, je zinok jeho pridanou súčasťou, takže si nemusíte dokúpiť žiadne ďalšie výživové doplnky navyše.

Kombinácia kolagénu, vitamínu C a zinku je tým najlepším spojením pre dokonalú obranyschopnosť vášho tela. Nakuknite do nášho ZEEN COLLAGEN e-shopu a vyberte si svoju dávku imunity ešte dnes.

