10 účinných rád, ako jednoducho získať späť ozajstný sex!

Všetci už poznáme lifestylové obrázky navoňaných opálených párov s bielymi perinkami. Najlepšie s otvoreným balkónikom a prísľubom pieskovej pláže kdesi v pozadí.

Otázkou je, či aj ten náš – ozajstný partnerský sexuálny život, stojí za to. Užívame si ho naplno, alebo by to mohlo byť (omnoho) lepšie?

Ak chcete vo vašom vzťahu zažiť, opäť, ozajstné vzrušenie, nechajte sa inšpirovať našimi nasledujúcimi radami. Sú jednoduché, ale naozaj zaberajú!

10 – Zamerajte sa na intimitu

Možno je to klišé, ale základom dobrého sexu je intimita. Znamená to, zdieľať s partnerom pocity blízkosti a ozajstného spojenia.

My vieme, že v praxi to znamená najmä počúvať. Venujte svojmu partnerovi aspoň 30 minút nepretržitej a nefalšovanej pozornosti každý deň, a uvidíte, aký to bude mať vplyv na váš sex!

9 – Obmedzte mobil

Netvárte sa, akoby sme vám radili, vzdať sa svojich končatín. Ten mobil v ruke naozaj nie je súčasťou vášho tela.

Ale teraz vážne – popísať si so známymi, pozrieť sa, čo je nové a zanechať zopár komentov je fajn.

Prioritou ale musí byť život, ktorý žijete tu a teraz. Skúste mobil obmedziť aspoň v spálni a možno zbadáte, že zaujímavé sexi „novinky“ môžete prežiť aj mimo sociálnych sietí.

8 – Vyskúšajte niečo nové

Misionár je tá najpoužívanejšia poloha zo všetkých a my jej dávame palec hore, pretože vôbec nie je zlá.

Dokonca vás ani nebudeme presviedčať o výhodách Kámasútry a nabádať k experimentovaniu.

Poradíme len obyčajný vankúš pod jej bokmi. Rozdiel je, asi ako jesť polievku vidličkou a potom prejsť na lyžicu... jednoducho treba vyskúšať.

7 – Nechajte rozsvietené

Hanbu by ste mali nechať pred dverami vašej spálne – alebo, aby sme neboli suchí, pred dverami ľubovoľnej miestnosti, kde sa budete venovať vašim intímnostiam.

Že vaša postava už zďaleka nie je to, čo bývala? Nepodceňujte overenú silu vizuálnej stimulácie, pretože aj ten najmenší detail môže byť spúšťačom silného sexuálneho vzrušenia.

6 – Vyskúšajte pohár vína

Nenabádame vás k alkoholizmu, píšeme naozaj o jednom poháriku, ktorý má magický a blahodarný vplyv na telo. Okrem iného ide o dobrý spôsob, ako sa uvoľniť i jemne potlačiť zábrany.

Nezabúdajte, že nadmerné pitie alkoholu má presne opačný efekt. Okrem iného znižuje hladinu vašich hormónov.

5 – Masírujte sa

Masáž je proste klasika, ktorou nemôžete nič pokaziť. Fígeľ spočíva v postupnej masáži celého tela. Nemusíte byť žiaden majster, stačí dobrý masážny krém a citlivé hladivé pohyby.

Začnite od rúk a zápästí, a postupne sa prepracujte až k hrudníku. Potom prejdite k nohám, členkom a cez stehná sa dostaňte až k bruchu.

Nechajte sa viesť partnerom a tvárte sa, že sex je to posledné, na čo myslíte. Hádajte, ako to skončí?

4 – Zabudnite na sex ako rituál pred spaním

Sex každú sobotu večer pred spaním sa po čase nebude líšiť od pozerania televízie alebo hocijakej inej rutinnej činnosti.

Prekvapte svoju polovičku ráno a uvidíte, že z jedného čísla týždenne sa stane: „Dáme si jeden deň voľno?“

3 – Pohyb

Chceli sme vám poradiť, ísť si zabehať a zašportovať, ale buďme realisti. Čo tak vyskúšať aspoň spoločnú prechádzku? Či už pracujete fyzicky, alebo sedíte celý deň v kancelárii za stolom.

Ide o to, prekrviť telo rýchlou chôdzou, spoločne sa spotiť a nechať hormóny, nech sa prebudia. Ak z toho vzíde niečo pravidelné, budete sa naozaj čudovať, čo to spraví s vaším (nielen) sexuálnym životom.

2 – Pite

Nezabúdajte na tekutiny. Toto nie je vtip. Chronickým nedostatkom tekutín trpí neskutočné množstvo ľudí.

A hádajte, čo okrem zdravotných komplikácií vám to prináša?

Áno, tam dole to prestáva fungovať tiež. Skúste vypiť pohárik vody každé dve hodiny počas dňa, a uvidíte, že z vody nerastú len rastlinky na záhrade.

1 – Skúste prírodné látky miesto chémie

V snahe získať späť svoju sexuálnu energiu, sa mnohí uchyľujú k rôznym pochybným tabletkám a prostriedkom. Tie nie sú práve v súlade so zdravým životným štýlom a spôsobujú viac škody ako úžitku.

Vyskúšajte miesto toho mnohými overené produkty na 100% prírodnej báze – napríklad Zerex Klasik na podporu kvalitnej erekcie, či Zerex Extralong, ktorý pomáha predĺžiť vaše intímne chvíle a oddialiť ejakuláciu. Navyše - ako čitatelia topiek získavate zľavu 10% na Zerex Klasik a Extralong. Pri nákupe stačí zadať kód EXTRA10.

