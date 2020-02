UNIQA expanduje v regióne strednej Európy, kupuje dcéry AXA v Poľsku, Česku a na Slovensku

5 miliónov nových klientov, 2100 zamestnancov a 800 miliónov Eur na poistnom – to sú hlavné parametre spoločnosti francúzskej skupiny AXA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. A práve tieto aktivity teraz získala UNIQA, podliehajú však ešte právnemu schváleniu transakcie.

Predmetom akvizície sú životné a neživotné poisťovne, penzijné fondy a servisné spoločnosti AXA v týchto troch krajinách. Kúpna cena predstavovala 1 miliardu EUR.

CEO koncernu UNIQA Insurance Group Andreas Brandstetter privítal dohodu na transakcii takto: „Spoločnosti zastrešené v koncerne AXA poznáme už dlho. Výborne sa hodia k našej dlhodobej stratégii. Zameraním na profitabilný retailový obchod a s vyváženým produktovým portfóliom vhodne doplní naše doterajšie aktivity a posunú nás na piatu pozíciu v regióne strednej a východnej Európy.“

UNIQA v súčasnej dobe ako sedmička v oblasti CEE disponuje celoplošnou sieťou na 15 trhoch a obsluhuje aktuálne 6,8 miliónov retailových a firemných zákazníkov. Tým je schopná ponúknuť všetky poistné riešenia akýchkoľvek potrieb.

Prichádza investícia do troch kľúčových trhov

Na trhoch v Poľsku, v Českej republike a na Slovensku má značka UNIQA viac než dvadsaťročnú tradíciu. Na základe dlhodobého strategického programu UNIQA 2.0, predstaveného v roku 2011 a rozplánovaného do polovice roku 2020, považuje koncern UNIQA krajiny strednej a východnej Európy ako druhý kľúčový trh popri Rakúsku. Skupina teraz vystupuje na všetkých trhoch pod jednotnou značkou UNIQA, s výnimkou Ruska.

Ekonomiky Poľska, v Českej republike a na Slovenska sa v posledných rokoch úspešne rozvíjali. S priemernými ročnými prírastkami HDP vo výške okolo 3% za posledných 10 rokov vykazoval región podstatne vyššiu dynamiku ako domáci trh UNIQA v Rakúsku (1,6% ročne). „Naše analýzy ukazujú, že aj do budúcnosti by rast týchto troch krajín mal dlhodobo a výrazne prekonávať ten rakúsky. Touto akvizíciou tak investujeme do nášho stabilného a trvalého rastu,“ vysvetlil pozadie úspešnej snahy získať nový potenciál akvizíciou spoločností AXA Andreas Brandstetter.

Zatiaľ čo poistný trh Rakúska by mal v tomto roku posilniť o 1,5%, prognózy predpovedajú Poľsku prírastok 6,2%, Českej republike 6,8% a Slovensku 2,7%. Očakávania spojené s týmito tromi krajinami sú tak signifikantne vyššie.

UNIQA posilňuje trhovú pozíciu

V Poľsku je UNIQA teraz so svojimi 1,5 miliónmi zákazníkov desiatkou na poistnom trhu. V Českej republike obsluhuje 800 000 klientov a na trhu má pozíciu šestky. Na Slovensku má UNIQA pol milióna zákazníkov a v poradí poisťovní jej prináleží v rámci skupín číslo štyri.

AXA teraz prinesie v Poľsku dodatočných 3,2 miliónov klientov, v Česku 800 000 a na Slovensku 750 000 klientov. UNIQA tým poskočí v rebríčku poisťovní podľa predpísaného poistného: V Poľsku a v Česku na pozíciu päťky a na Slovensku si aj naďalej upevní svoje štvrté miesto. „Na každom z týchto troch trhov tak významne posilníme našu trhovú pozíciu,“ konštatoval Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group. „AXA sa k nám výborne hodí, jej spoločnosti sú prvotriedne riadené a majú silnú pozíciu na trhu. Touto transakciou získavame privátnych aj firemných klientov na troch rastúci trhoch, na ktorých už aj doteraz hospodárime vysoko profitabilne.“ S 35% životného poistenia a 65% neživotného poistenia je aj produktová ponuka takmer vyvážená.

„Vítam akvizíciu spoločnosti AXA na Slovensku ako premenenú šancu na významné posilnenie podielu značky UNIQA na slovenskom trhu, kde si napriek náročným podmienkam súvisiacich s nestabilnou legislatívou udržujeme pevnú pozíciu. Preukázali sme jasnú dlhodobú víziu a patríme k poisťovniam s najspokojnejšími klientami na trhu. Aj v rámci celej európskej skupiny UNIQA dlhodobo vykazujeme výborné výsledky. Verím, že aj od zamestnancov spoločnosti AXA získame viacero skvelých nápadov a impulzov, ktoré nám pomôžu aj naďalej upevňovať pozíciu na trhu,“ komentoval akvizíciu generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

Dokončenie transakcie musia ešte schváliť príslušné úrady. UNIQA si pre prípravu transakcie prizvala poradenskú spoločnosť HSBC.

