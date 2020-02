Favoriti Oscarov? Slováci v tom majú jasno!

Tipovanie Oscarov nie je až natoľko populárne medzi tipérmi ako napríklad anglická Premier League, alebo aktuálne blížiace sa parlamentné voľby. Na druhej strane však aj táto prestížna udalosť má svojich fanúšikov a získať si môže aj vás. „V minulosti ľudia preferovali hlavne športové zápasy. V poslednom období sa ale čoraz viac zvyšuje záujem aj o nešportové udalosti. Netradičné stávky dokážu zaujať aj ľudí, ktorí bežne športové zápasy nesledujú a prídu si staviť len na to,“ hovorí hlavný bookmaker Niké Richard Slušný.

Naplnia predpoklady Phoenix a Zellweger

Tohtoročný Oscar má svojich jasných favoritov. Očakáva sa tipérsky nudný večer plný tutoviek. „Áno, dá sa povedať, že tohtoročný Oscar má svojich hlavných favoritov. Podobne zmýšľajú aj tipéri,“ prezradil Slušný. Hercom by mal kraľovať Joaquin Phoenix ako Joker a herečkám Renée Zellweger stvárňujúca životný príbeh hollywoodskej hviezdy Judy Garland. Medzi režisérmi by mal sláviť úspech Sam Mendes so svojou vojnovou snímkou 1917.

Postará sa kórejský Parazit o prekvapenie večera?

Aj filmové kategórie majú svojich favoritov, no tipéri sú v tomto smere predsa len o čosi obozretnejší. Sošku za najlepší film by si mohli prevziať tvorcovia snímky 1917. Na krk im ale dýchajú predstavitelia kórejského filmu Parazit. A predpokladmi bookmakerov môžu zamávať aj animované filmy. Počiatočný favorit Toy Story kurzovo stúpa a naopak, čoraz viac sa spomína úspech snímky s názvom Klaus. Kurz na jeho úspech klesol už na rovných 2,00.

