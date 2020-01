Život v univerzitnom meste láka čoraz viac

Pre Olomouc, vzdialený dve hodiny cesty od Bratislavy alebo Žiliny, sa už dávno zažil pojem ,,najštudentskejšie“ alebo univerzitné mesto v Česku. Ešte aby nie, veď na päť stálych obyvateľov mesta pripadá jeden vysokoškolský študent. V súčasnosti je druhé najstaršie české vysoké učenie reprezentované ôsmymi fakultami a takmer dvadsiatimi dvomi tisícmi študentov z viac ako sto krajín sveta. Podľa medzinárodného rebríčku patrí do prvej trojice najprestížnejších vysokých škôl u našich západných susedov. S takmer štyrmi tisíckami zamestnancov ide navyše o najväčšieho zamestnávateľa v kraji.

Študent tu, študent tam...

Stopy univerzity v bežnom živote mesta sú ale oveľa hlbšie. Stačí Olomouc navštíviť v lete mimo semester a bude vám pripadať, že ste v úplne inom meste. Naopak, so začiatkom akademického roka

sa mesto pravidelne premieňa na obrovské mravenisko, ktoré nespí ani v noci.

"Naša univerzita nežije vo vákuu, v onej povestnej slonovinovej veži. Sme súčasťou mesta. Dalo by sa dokonca povedať, že mesto je súčasťou univerzity," podotýka rektor univerzity Jaroslav Miller. Zároveň by rád videl prepojenie na úrovni mesto-univerzita-kraj ešte tesnejšie. "Aby bolo všetkým jasné, že univerzita je Olomouc a Olomouc je univerzita," dodáva Miller. Koncept Olomouc – univerzitné mesto oceňujú aj tri tisícky zahraničných študentov, návštevníci filmových a divadelných festivalov, a dokonca aj prestížny cestovateľský sprievodca Lonely Planet alebo tento rok denník The New York Times.

Univerzita Palackého – viac než štúdium…

V študijnej ponuke olomouckej univerzity je v súčasnosti možné nájsť prakticky všetko od teológie, učiteľstva, práva, telesnej výchovy a športu cez odbory humanitné, spoločenskovedné a umenovedné až po prírodovedné a lekárske odbory či zdravotnícke vedy. Poslucháči môžu študovať v prezenčnej i kombinovanej forme, jeden i viac odborov zároveň, a to aj medzi rôznymi fakultami. Na výber majú cez tri stovky študijných programov. Záleží len na preferenciách študentov, a tak je možné zaradiť do "rozvrhu" aj predmety z iných odborov. Stačí sa len pozrieť na web www.studuj.upol.cz alebo si stiahnuť vychytanú mobilnú aplikáciu Studuj na UP a môžu sa presvedčiť sami. Navyše je olomoucká univerzita jedinou školou v Českej republike, kde môžu študenti riešiť bežnú agendu práve prostredníctvom mobilných aplikácií.

Na olomouckej univerzite sa kladie dôraz nielen na individuálny prístup, ale aj na výuku cudzích jazykov, zahraničné študijné pobyty či praktickú výuku s profesionálmi v danom odbore. Súčasťou univerzity je aj nadačný fond, vedeckotechnický park, podnikateľský inkubátor, kariérne centrum či projektový servis. Z druhej strany je študentom poskytovaný dostatočný priestor pre ich mimoškolské aktivity, či už na univerzitných športoviskách s vlastnou lodenicou či športovou halou, v oblasti kultúry alebo napríklad v rámci veľkých spoločenských akcií ako je Majáles UP alebo Noc vedcov. A komu by to bolo málo, Univerzita Palackého má aj vlastnú módnu kolekciu alebo viac ako štyridsiatku študentských organizácií. Každý si tak skutočne príde na svoje.

Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd.

Slovenskí študenti v Olomouci Neoddeliteľnou súčasťou akademickej obce sú aj študenti zo Slovenska, ktorých na olomouckej univerzite študuje viac ako 1 900. Väčšinu slovenských študentov láka nie len prostredie historického Olomouca ako univerzitného mesta, ale tiež výborné dopravné spojenie zo Slovenska, ale predovšetkým možnosť študovať u nás za rovnakých podmienok ako českí študenti. Štandardná doba štúdia je teda zdarma a navyše majú slovenskí študenti nárok na ubytovacie štipendium 30 € mesačne. Okrem toho je možné behom štúdia dosiahnuť aj na ďalšie štipendiá. Slovenskí študenti navyše môžu vo výuke komunikovať v rodnom jazyku a v slovenčine písať aj seminárne či diplomové práce. Keď k tomu pripočítame genius loci Olomouca a medzinárodné prostredie Univerzity Palackého, je pochopiteľné, prečo sa toľko slovenských študentov rozhoduje pre štúdium práve tu.

