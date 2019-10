Kto získa Nobelovu cenu za mier? Favoritom tipérov je Greta Thunbergová

Nielen futbal, hokej, tenis, ale aj prezidentské voľby, a najnovšie aj to, kto bude novým držiteľom Nobelovej ceny za mier. Dnes si už môžete tipnúť a samozrejme vyhrať na čomkoľvek. Skúsite predvídať aj meno víťaza prestížneho ocenenia? V Niké takú možnosť máte. Kto bude novým držiteľom Nobelovej ceny za mier sa dozvieme v piatok 11. októbra.

Nobelova cena mieru je nepochybne najkontroverznejšou z ocenení. Častokrát sa vyhlásenie víťazov nestretlo s pochopením verejnosti. Asi najkontroverznejším držiteľom Nobelovej ceny za mier je palestínsky vodca Jásir Arafat.

S napätím sa však očakáva aj vyhlásenie tohtoročného držiteľa. Favoritkou číslo jeden je totiž podľa odborníkov, ale aj stávkových kancelárií, ešte len 16-ročná Gréta Thunbergová. Môže získať takéto prestížne ocenenie tak mladý človek? Môže získať ocenenie za mier bojovník proti globálnemu otepľovaniu? Nech už to je akokoľvek, o všetkom rozhoduje nórsky Nobelov výbor. Ten nečaká jednoduchá úloha. Vyberať totiž bude až z 301 nominácií.

„Thunbergová je jasnou favoritkou tipérov. Ak by sme to zhodnotili percentuálnym rozložením prijatých stávok, tak až vyše 80 percent si ju vybralo na svoje tikety,“ prezradil hlavný bookmaker Niké Richard Slušný. Zároveň dodal, že Slováci si na tikety vyberajú aj kórejského vodcu Kim Čong-una, či etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda. Ten mal výrazný podiel na ukončení jedného z najkrvavejších konfliktov v Afrike medzi Etiópiou a Eritreou.

Máte aj vy svojho favorita? Vyberte si ho na svoje tikety a tipujte v Niké. Úspech Grety Thunbergovej je ohodnotený kurzom 1,60. O niečo atraktívnejšiu hodnotu má Ahmed – 4,00. To napríklad kórejsky vodca Kim Čong-un by vám už len pri jednom eure priniesol do vrecku 150 €. Viac možností nájdete TU!

