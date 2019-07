Najobľúbenejším ovocím Slovákov sú jahody a banány, zo zeleniny jednoznačne paradajky

Zdroj: billa

Aspoň raz do týždňa si ovocie alebo zeleninu kúpi 9 z 10 Slovákov, ten desiaty aspoň raz za dva týždne. Denne alebo takmer každý deň konzumuje ovocie alebo zeleninu dve tretiny žien a viac ako polovica mužov. Ovocie a zelenina sú spolu s pečivom prvou voľbou zákazníkov pri nákupoch. Ako prvé ich do košíka vkladá až 47 percent Slovákov, až potom nasleduje chlieb a pečivo. To samozrejme môže byť do určitej miery ovplyvnené aj usporiadaním predajní, keďže sú väčšinou vyložené pri vstupe do predajne. Hovoria o tom výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť BILLA na vzorke 508 respondentov realizovala agentúra 2muse v máji 2019.