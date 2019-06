Predohra: Takto z nej vyťažíte čo najviac!

V každom prípade ide o niečo, čo neradno podceniť. Môže totiž rozhodnúť o tom, kde sa na stupnici od 0 po 10 milenec nachádza. Pre nežnejšie pohlavie to môže totiž znamenať najpodstatnejšiu časť zo sexuálneho zážitku. Prečo?

Naozaj ju potrebujú

Nie je to len výmysel alebo rozmar žien - je to potreba, ktorá im umožní pripraviť sa na to, čo príde po nej. Jednoducho povedané, vďaka predohre dokážu ženy zabezpečiť dostatočnú vlhkosť prostredia, prirodzený lubrikant potrebný k sexu. Mužom trvá príprava na sex v priemere tri minúty (niekedy sú pripravení okamžite), u žien tento proces trvá aj viac ako 10 minút, teda viac ako trojnásobok času.

Predohra slúži fyzickému aj emocionálnemu účelu. Pomáha pri príprave mysle aj tela na sex. Môže zabezpečiť, že obaja partneri sú na vrchole vzrušenia v čase sexuálneho styku. Navyše pomáha ženám pri dosahovaní orgazmu.

Čo všetko môže predstavovať predohra?

Keď sa opýtate žien, čo si predstavujú pod pojmom “predohra”, najčastejšou odpoveďou bude maznanie, bozkávanie a hladkanie. Jej súčasťou môže byť aj vzájomné objímanie, hladenie, vyzliekanie, masáž a orálny sex. Ak ide o predohru ako takú, jednou z najdôležitejších vecí je technika. Nemusí však ísť len o vzájomný dotyk. Prostredie, v ktorom sa nachádzate, osvetlenie, film pre dospelých ako kulisa, to všetko ženy citlivo vnímajú.

Ako z predohry vyťažiť čo najviac?

Spolu s predohrou zabezpečíte nielen potrebnú vlhkosť u ženy, ťažiť z nej môžu aj muži. Vďaka predohre sa môžete prepracovať k potrebnej erekcii, pretože to, čomu sa budete venovať, môže nabudiť oboch z vás.

Páni, ktorým sex trvá v priemere kratšie, predĺžia vďaka predohre čas, lebo sa venujú sexuálnym hrám. Predĺženie sexuálneho styku môžu zabezpečiť aj pomocou prírodných tabletiek na oddialenie ejakulácie.

Predohra vo forme stimulácie zmyslov partnerky je kľúčová. Bradavky, klitoris, šija, stehná… Nezabudnite sa pred samotnou súložou venovať erotogénnym zónam a urobíte tak hlasný rozdiel medzi “ach” a “áááách”.

