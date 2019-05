Kde trávia Slováci najčastejšie dovolenku?

Na základe reprezentatívneho prieskumu agentúry Go4insight vieme, že v roku 2018 sa na letnú dovolenku, ktorá predstavovala minimálne jeden týždeň mimo domova, vybrala necelá polovica (46 %) obyvateľov Slovenska. Najčastejšie to boli staršie rodiny s deťmi (61 %) a staršie dvojice bez detí (55 %). Najmenej často boli minulý rok na dovolenke páry na dôchodku (23 %).

Kam chodíme?

Najčastejšie spoznávame krásy našej rodnej krajiny ako aj tie u našich českých susedov. Na Slovensku strávilo minuloročnú dovolenku až 36 % opýtaných. Medzi najobľúbenejšie oblasti patria Liptov a Vysoké Tatry, ako aj mnohé kúpele – Sliač, Kováčovú, Vyšné Ružbachy, Turčianske Teplice či Rajecké Teplice.

Ak sa Slováci rozhodnú ísť ísť k moru, voľba väčšinou padá na Chorvátsko. V roku 2018 tu týždeň voľna strávilo až 30 % opýtaných. Za Jadranom nasledujú Taliansko a Grécko.

Základom je správna príprava

Či idete na dva týždne k moru, alebo na 4 dni do hôr, vždy je najdôležitejšie správne sa zbaliť. Čo by vo vašom kufri nikdy nemalo chýbať, bez ohľadu na dopravný prostriedok, ktorý vás odvezie?

Pri balení v lete každý automaticky predpokladá, že bude teplo. Skontrolujte si radšej predpoveď počasia – obzvlášť, ak sa chystáte do hôr. Do batožiny si zbaľte plavky (aj keď ste presvedčení, že sa kúpať nebudete...), opaľovací krém, slnečné okuliare a pokrývku hlavy. Ak sú vaše opaľovacie krémy staré už niekoľko rokov, rozhodne by ste kúpiť nové.

Ďalej prihoďte plážovú obuv – tú môžete využiť aj ako papuče v rámci chaty či apartmánu. Pridajte šortky a niekoľko tielok. Ak ste šortky ešte tento rok na sebe nemali, radšej si ich doma vyskúšajte – ak by sa náhodou počas zimy „sprali" a vy by ste potrebovali nové, o konfekčnú veľkosť väčšie.

Balenie zavŕšte doplnením pyžama, tričiek s krátkym rukávom, ľahkým svetrom a jednými dlhými nohavicami. Veci, ktoré sú objemnejšie, ako pohodlné topánky či rifle, si oblečte na cestu. Nezabudnite na drogériu, kozmetiku a repelent. Ak sa chystáte do Tatier, prihoďte aj nepremokavú bundu, hrubý sveter či mikinu, turistické nohavice a tepláky.

Zdroj: Go4insight

Budete tento rok doma? Užite si to naplno!

Nmáte možnosť odísť z mesta? Urobte si súkromnú party! Čo tak grilovačka?

Či sa chystáte stráviť dovolenku na horách, pri mori, alebo len v blízkom okolí vášho bytu, hlavne si poriadne odpočiňte, prečistite hlavu a načerpajte pozitívnu energiu, z ktorej budete ťažiť po celý rok.

