Prípravy na turné Alexandrovci na Slovensku vrcholia, zástupcovia súboru sa na ne prišli pozrieť

Prvý koncert ruského súboru Alexandrovci v rámci turné k 90. výročiu založenia je naplánovaný na druhú májovú nedeľu v Prievidzi. Okrem skladieb, ktoré od nich dlhodobo publikum očakáva, do aktuálneho repertoáru pribudli aj skladby zo 40. a 50. rokov 20. storočia. Alexander Alexandrovič Kruze, nový sólista súboru, počas návštevy zaspieval ukážku zo svojho repertoáru a divákom naskakovali zimomriavky.

„Konkurz do súboru Alexandrovci bol náročný a prebiehal v dvoch etapách. Najskôr sme posielali videonahrávku so svojimi skladbami, a potom na základe pozvania som spieval pred umeleckou radou súboru. Mal som veľký stres, pretože na jedno miesto sa hlásilo 50 uchádzačov,“ povedal Kruze, ktorý sa najskôr dostal do zboru a sólistom je od decembra minulého roka.

„Nie všetci, ktorí nastúpia do súboru, zvládnu tento nápor,“ vysvetlil zástupca náčelníka súboru Michail Alexandrovič Maruševskij a dodal: „Mali sme sólistov, ktorí boli nadaní, talentovaní a so zamatovým hlasom, no po dvoch-troch koncertoch nevedeli pokračovať. Na pódiu teraz diváci vidia len tých sólistov, ktorí zvládnu odspievať aj dvadsaťpäť koncertov po sebe.“

Zdroj: Vlado Anjel

Počas slovenského turné vystúpi na jednom javisku celkovo 130 členov súboru. Umelecký riaditeľ súboru Alexandrovci v týchto dňoch finalizuje program a rozhoduje o jednotlivých skladbách, ktoré budú súčasťou programu . „Príprava turné je vždy náročná. Hoci by sme možno chceli zmeniť polovicu skladieb, dôležitý je divák a to, čo chce počuť. S promotérom turné sa o tom vždy radíme a tentokrát sme do programu doplnili pár skladieb známych zo 40. a 50. rokov minulého storočia,“ povedal M. A. Maruševskij.

Zdroj: Alexandrovci

„Mám obrovskú radosť z tejto spolupráce a veľmi si ju vážim. Keď som dostala túto ponuku, tak som bez váhania súhlasila,“ povedala počas prvého stretnutia so zástupcami súboru speváčka Kristína, ktorá bude hosťom slovenského turné. Aj Kristína sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje: „Budem spievať približne polhodinu a budú to moje najznámejšie skladby ako Horehronie, Jabĺčko, Ta ne a ďalšie.“

Pred turné pricestoval do Bratislavy aj ďalší sólista súboru Alexandrovci – Valerij Nikolajevič Gavva. Jeho silný basový hlas je súčasťou súboru od roku 1987 a má za sebou nespočetne veľa vystúpení, vrátane toho, kedy spieval pred pápežom Jánom Pavlom II. „Dostal som od neho vyznamenanie, striebornú medailu, a bolo to veľmi príjemné byť takto hodnotený,“ povedal Gavva, a keď o pár minút neskôr zaspieval skladbu Oči čornyje, v miestnosti bolo cítiť úžas prítomných hostí.

Zdroj: Vlado Anjel

Úvodný koncert turné Alexandrovci na Slovensku 2019 je naplánovaný 12. mája v Prievidzi, záverečný dvojkoncert v Bratislave približne o mesiac neskôr, 9. júna. Vstupenky na turné sú v predaji v sieťach Predpredaj.sk .

ALEXANDROVCI 2019 – termíny a miesta koncertov :

12. máj 2019 19:00 Prievidza, Zimný štadión

13. máj 2019 19:00 Brezno, Aréna

15. máj 2019 19:00 Nové Zámky, Zimný štadión

28. máj 2019 19:00 Žilina, Futbalový štadión MŠK Žilina + PUĽS

29. máj 2019 19:00 Martin, Amfiteáter

2. jún 2019 19:00 Košice, Steel Aréna

3. jún 2019 19:00 Humenné, Zimný štadión + PUĽS

4. jún 2019 19:00 Východná, Amfiteáter + PUĽS

6. jún 2019 19:00 Piešťany, Zimný štadión

7. jún 2019 19:00 Banská Bystrica, Amfiteáter

8. jún 2019 19:00 Nitra, Amfiteáter + PUĽS

9. jún 2019 15:00 a 20:00 Bratislava, Incheba Expo Aréna

Zdroj: Alexandrovci

- reklamná správa -