Nemáte na vozík či polohovaciu posteľ? Požičajte si ju

Nečakaná choroba alebo úraz vedia človeka poriadne zaskočiť. Taký je aj prípad 78-ročnej Anny, ktorá sa po úraze nemohla sama postaviť na vlastne nohy. Aby mohla Anna doma prejsť z kuchyne do obývačky a pozrieť si obľúbený seriál, potrebovala chodítko. Kde rýchlu, lacnú a odbornú pomoc nakoniec našla? Obrátila sa na Slovenskú katolícku charitu.

Zlomené platničky a veľké problémy s chrbticou. Dôchodkyni Anne vybavili ešte v nemocnici chodítko, o ktoré sa môže opierať pri chôdzi vonku, no do bytu a hlavne cez dvere, je zdravotnícka pomôcka príliš široká. S rodinou sa obrátila na Trnavskú arcidiecéznu charitu a práve tá jej vo svojom sklade v Trnave našla trojkolesové chodítko vhodné aj do izieb. „Zamestnanci v charite boli milí a okrem požičania zdravotníckej pomôcky mi hneď poskytli aj opatrovateľskú službu,“ spomína si Anna, ktorej chodítko už niekoľko týždňov dobre slúži.

V charitnom sklade v centre Trnavy si môžete požičať funkčnú zdravotnícku pomôcku za skutočne symbolické sumy. „Máme tu vozíky, chodítka s kolieskami či bez, matrace, polohovateľné postele, barle či wc stoličky,“ hovorí vedúca opatrovateľskej služby Trnavskej arcidiecéznej charity Adriana Krajčovičová. O zdravotnícku pomôcku môže žiadať človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je na zdravotnícku pomôcku odkázaný. „Ak máme želanú pomôcku na sklade, môže ju mať žiadateľ aj v daný deň. To že pomôcku potrebuje, nám človek preukáže buď prepúšťacou správou z nemocnice alebo iným odporúčaním lekára. V prípade, že o ňu požiada ošetrujúceho lekára, trvá celý proces niekoľko dní. Lekár musí napísať odporúčanie na zdravotnícku pomôcku, s tým musí ísť žiadateľ k rehabilitačnému lekárovi, ktorý napíše poukaz na zdravotnícku pomôcku. Poukaz treba odovzdať na schválenie do poisťovne, v ktorej je žiadateľ poistený. Poisťovňa potom informuje žiadateľa, či mu bola pomôcka schválená, alebo nie.“

Zaujímavé je, že zdravotnícke pomôcky dopravuje charita rovno domov. „Ak klient býva napríklad v paneláku, v rámci služby ponúkame aj vynesenie pomôcky priamo do bytu,“ vysvetľuje riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Dodáva, že pomôcky má trnavská charita od darcov alebo sami vyhlasujú výzvy o podporu. Niektoré pomôcky charita kupuje aj z vlastných zdrojov.

Slovenská katolícka charita pomáha cez diecézne a arcidiecézne charity ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Aj 2% z dane vie premeniť na reálnu pomoc. V roku 2019 bude finančná podpora z daní Slovákov použitá najmä pre seniorov bez zázemia, núdznych, ktorí trpia nedostatkom jedla či pre chorých, ktorí potrebujú ošetrovateľskú, opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť. Ak chcete venovať 2% Charite kliknite na: https://www.charita.sk/2-z-dane/.

- reklamná správa -