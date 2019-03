Tajomstvo odhalené: Čo ženy priťahuje na starších mužoch?

Starší páni nezvyknú márniť svoj čas, venujú sa svojmu zovňajšku a nezanedbávajú ani starostlivosť o prostatu a celkové zdravie. Aké majú ešte tajné zbrane, ktorým ženy len ťažko odolávajú?

Sociálno - hodnotové atribúty

Všeobecne je známy fakt, že muži majú tendenciu hľadať si mladšiu partnerku a ženy starších partnerov. Pre ženu znamená starší muž stabilitu - nestrieda zamestnania, aby si kariérne rástol, je finančne nezávislý, vlastní majetok. Dokáže teda poskytnúť ekonomické zdroje, má už svoje postavenie, silu a nezávislosť.

Romantickejší a milší oproti mladým chlapom

Ako uvádzajú výskumy, ženy považujú starších mužov za romantickejších, múdrejších a milších. To stavia starších mužov do výhodnejšej pozície voči svojím mladším “súperom”.

Sexuálne skúsenosti na jednotku

Roky skúseností dokážu páni v rokoch zužitkovať aj v posteli. Partnerky starších mužov oceňujú najmä starostlivosť, ktorú im muž poskytuje. Či už vo forme dlhej predohry s rôznymi prvkami alebo výdrže v posteli. Čomu za ňu vďačia? Starší muži sú si vedomí, že s pribúdajúcim vekom potrebujú držať krok a doplniť telu to, čo potrebuje.

Mnoho mužov preto siaha po prírodných doplnkoch, ktoré dlhodobo urdžujú sexuálnu kondíciu , podporujú libido a majú priaznivý vplyv na mužskú potenciu. Jedným z takýchto doplnkov je Zerex Ultragold .

Dôležitým predpokladom fungovania sexuálneho života mužov je aj zdravá prostata . Tú si zabezpečujú voľbou životného štýlu a dopomôcť jej môžu rovnako formou tabletiek určených na podporu zdravia prostaty .

Sebavedomí, skúsení a kultivovaní

Prežité úspechy a životné skúsenosti robia zo starších mužov ostrieľaných hráčov. Počas svojho života zažili cenné lekcie vo vzťahoch aj v práci. Keďže chápu, že na niektoré veci je potrebné počkať, prejavujú viac trpezlivosti a porozumenia. Vedia čo chcú a idú si za tým, ich sebavedomie aj rozhľadenosť sú pre ženy výrazne príťažlivé.

Skúsenosti z predchádzajúcich vzťahov dávajú starším mužom výhodu, pretože vedia odhadnúť, čo žena chce a potrebuje. Sú vnímaní ako citlivejší k potrebám partnerky.

Uprednostňujú kvalitu a vedia to aj v kuchyni

Pokiaľ ide o potešenia v živote vo forme dobrého jedla, dovoleniek, oblečenia, či alkoholu, starší muži zvyknú uprednostňovať kvalitu. Užívajú si to, o čom sú presvedčení, že na to majú nárok. Vedia, že kuchyňa nie je len “tajomnou komnatou v byte alebo dome”, ale dokážu ju aj skutočne využiť. Muž, ktorý to má v kuchyni pod palcom, to má u žien takmer s istotou vyhraté.

Kedy je príťažlivosť vzájomná?

Krása, mladosť a úspechy ženy sú vysoko príťažlivými komoditami. Jej sexuálna príťažlivosť, peniaze, ambície, inteligencia, priťahujú pánov v rokoch ako magnet. Mladšia žena je tiež možnosťou, ako splodiť (ďalších) potomkov, a o to je pre nich zaujímavejšia.

Pár slov na záver

Niekoľko trikov od “pánov v rokoch” môžu odpozorovať aj mladšie ročníky a zúročiť skúsenosti starších. Venujte preto zvýšenú starostlivosť svojmu zovňajšku, nezabúdajte ani na starostlivosť o svoju sexuálnu vitalitu či prostatu a doprajte partnerke trochu viac romantiky. Sebe zvýšite sebavedomie a partnerka na staršieho pána ani nepomyslí.

- reklamná správa -