Karmen Pál-Baláž predstavuje singel Anjel s rozprávkovým videoklipom

Karmen Pál-Baláž, ktorá sa minulý rok zúčastnila známej speváckej súťaže, skončila spomedzi tisícok súťažiacich na krásnom treťom mieste. Už v tom čase ju označovali za obrovský talent a predpovedali jej úspešnú spevácku kariéru. A to napriek tomu, že Karmen nikdy nenavštevovala hodiny spevu. K hudbe však mala vždy veľmi blízko. Už od malička sa učila hrať na rôzne hudobné nástroje a spievala ľudovky. Na základnej škole založili s bratom, sesternicami a bratrancami rodinnú kapelu. Chodila na základnú umeleckú školu, kde sa jej najväčšou láskou stala hra na klavír. Donedávna koncertovala s takmer rodinnou kapelou "Acoustic Nights" kde vystupovala spolu s otcom Mariánom po celom Slovensku. Teraz sa však vydala na sólo kariéru a predstavuje svoj debut – emotívnu skladbu Anjel.

Námet piesne vznikol trochu netradične. Text napísala mladá mamička z Popradu Adriana Pusztová. Pôvodne ho poslala spevákovi Adamovi Ďuricovi. Keď si ho pred nedávnom znovu prečítal, rozhodol sa, že ho zhudobní. Adam si však zaumienil, že pesničku nebude spievať on, ale že osloví Karmen, ktorú zhodou okolností pred časom počul spievať na jednej akcii.

„Adam ma oslovil na spoluprácu s piesňou Anjel cez vydavateľstvo Universal Music. Hneď po prvom vypočutí som vedela, že idem do toho! Veľmi sa mi páčila. Som vďačná za to, že sa Adam so mnou skontaktoval a že je ochotný zaoberať sa mnou, mojím spevom, písať mi pesničky a pomáhať mi v hudobnej kariére,“ porozprávala o začiatku spolupráce skromná interpretka.

O výsledný zvuk pesničky Anjel sa postaral Matej Turcer z Pulp Studio, ktorý má na svedomí aj produkciu Adamovho posledného albumu 30.

Piesni sa ušiel aj nádherný videoklip, ktorý zrežíroval český režisér Jakub Mahdal. Karmen sa v klipe prechádza zasneženou krajinou a na sebe má iba dlhé biele šaty s rukávmi, ktoré pripomínajú krídla. V snímke skutočne pôsobí ako anjel a náramne jej to pristane. Jakub si na nakrúcanie vybral malebnú obec Bedřichov v Libereckom kraji, v ktorej bola v tom čase bohatá snehová pokrývka. Napriek tomu, že speváčke bola po celý čas obrovská zima, nenechala na sebe nič poznať a v klipe sa tvári veľmi pôvabne.

Zdroj: Lukáš Kimlička

„Jakub vymyslel, že natočíme k pesničke zimný zasnežený klip. Túžila som po tom mať klip k Anjelovi niekde vonku v prírode, tým pádom sa mi tá kombinácia veľmi pozdávala a prikývla som. Samotný priebeh nakrúcania nebol jednoduchý, lebo teploty v horách klesli na -7°C. No napriek tomu sme to zvládli a už vtedy som vedela, že sa za ten výsledok oplatí trošku obetovať,“ priznala s úsmevom Karmen.

Kombinácia krásnej skladby s týmto rozprávkovým videoklipom pôsobí naozaj magicky, veď posúďte sami.

Okrem toho, že Karmen koncertuje na rôznych akciách a pracuje na ďalších skladbách, najbližšie ju môžete vidieť aj na jarných koncertoch „Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty“, kde bude Karmen hosťom. Na spomínanom turné sa okrem nej predstavia aj Peter Bič a Viktória Vargová z Peter Bič Project či Sima Martausová. Viac info o koncertoch a vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk.

Videoklip: Karmen Pál-Baláž – Anjel

