HB Reavis získal úver 175 miliónov eur na Stanicu Nivy, banky tak potvrdili unikátnosť projektu

Stanica Nivy bola navrhnutá ako unikátny projekt, ktorý v sebe spája autobusový terminál, nákupné centrum s tržnicou a viacero priestorov pre aktívny oddych aj relax. Získanie úveru je potvrdením toho, že aj banky tomuto konceptu veria a sú ochotné zapojiť sa do financovania tohto nadčasového projektu.

Stanica Nivy má ambíciu vytvoriť jedinečné miesto, ktoré uspokojí potreby širokej komunity návštevníkov, zamestnancov celej zóny, a prinesie moderný priestor v novom srdci Bratislavy. Celý projekt Stanica Nivy by mal podľa predpokladov pritiahnuť viac ako 50 000 návštevníkov denne.

Úver sa svojou výškou stal najvyšším real estate úverom poskytnutým na Slovensku v roku 2018. Banky tým potvrdili dôveru vo svojho dlhodobého partnera, HB Reavis, ako aj kvalitu konceptu Stanica Nivy. Právnymi poradcami transakcie boli spoločnosti Kinstellar na strane konzorcia bánk a Dentons na strane HB Reavis.

Projekt je koncipovaný ako spojenie nadregionálneho nákupného centra, autobusového terminálu medzinárodného významu a modernej mestskej tržnice. V súlade s aktuálnym trendom je aj prepojenie klasických kamenných obchodov a e-commerce priestorov. V nadzemných podlažiach nájdu svoje miesto aj reštaurácie a detské zóny. Unikátom novej stanice bude strecha s mestskými záhradami, bežeckou dráhou a vybavením pre aktívny oddych a šport. Okolie budovy bude prispôsobené aj pre cyklistov a peších návštevníkov.

Nové priestory samotnej stanice budú mať tri nadzemné a dve podzemné podlažia, pričom nástupištia autobusov budú v podzemí. Súčasťou projektu je aj priľahlá administratívna veža Nivy Tower, ktorá je vo výstavbe od mája 2017. Pre vežu s plánovanou výškou 125 metrov má HB Reavis zabezpečené bankové financovanie prostredníctvom VÚB banky, čo tiež potvrdzuje lukratívnosť projektu i lokality. Prenajímateľná plocha projektu Stanica Nivy aj s Nivy Tower by mala presiahnuť 130 000 m2.

Výstavba Stanice Nivy prinesie do zóny aj novú dopravnú a technickú infraštruktúru. Koncept stanice navrhla britská architektonická kancelária Benoy v spolupráci so slovenským ateliérom Siebert + Talaš. S výstavbou novej stanice začal HB Reavis vlani v októbri, dokončenie je naplánované na rok 2020. Administratívna veža Nivy Tower by mala byť dokončená už na budúci rok.

