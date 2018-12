Bojujte so zimou s palivami OMV MaxxMotion Performance Fuels a vyhrajte rok tankovania zadarmo

Zimy sa netreba obávať - platí aspoň pre vodičov, ktorí tankujú na čerpacích staniciach OMV. Nielenže sa môžu spoľahnúť na špeciálne zimné vlastnosti palív OMV MaxxMotion Performance Fuels, ale vďaka novej súťaži môžu až rok tankovať zadarmo. Šancu na výhru majú každý týždeň, pričom na zapojenie do súťaže im stačí naplniť nádrž kvalitným palivom, ktoré dostane z motora maximálny výkon a pritom predlžuje jeho životnosť.

Vodiči majú šancu na výhru každý týždeň

Palivá MaxxMotion Performance Fuels poskytujú maximálny výkon a ochranu motora počas celej zimnej sezóny*

Vodiči áut s naftovým pohonom sa nemusia obávať štartovania ani v tuhých mrazoch

„Natankovanie jednej nádrže sa môže vďaka našej súťaži jednoducho zmeniť na celý rok jazdenia zadarmo. Ide o skvelú príležitosť pre tých, ktorí si ešte nevyskúšali všetky výhody palív OMV, aby tak teraz spravili,“ hovorí Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.

Na zapojenie do súťaže zákazníkom stačí natankovať palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels Za každých 35 litrov získajú stieracie žreby (maximálne do objemu 140 litrov). Po registrácii jedinečného 6-miestneho kódu buď na webovej stránke www.omv.sk/maxxmotionsutaz alebo zaslaním SMS v znení OMV(medzera)KÓD na číslo 6661 budú zaradení do žrebovania.

Každý týždeň potom jeden šťastný víťaz získa predplatenú kartu OMV Value Card v hodnote 1500 eur, ktorá by mala zaistiť bezplatné tankovanie po celý rok.

Okrem šance na výhru ponúkajú prémiové palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels aj iné výhody. Vďaka špeciálnej receptúre vyvinutej v Rakúsku umožňujú palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels maximálny výkon a ochranu motora. Vysoko kvalitná zimná nafta OMV MaxxMotion Diesel má vynikajúcu odolnosť proti mrazu až do -40 °C * a preto zaisťuje spoľahlivé štartovanie a prevádzku aj v najtuhších zimných podmienkach. Inovatívna receptúra navyše udržiava motor čistý, odstraňuje usadeniny a zabraňuje ich vytváraniu.

OMV zákazníci tak môžu jazdiť s úsmevom.Navyše, od prvého natankovania môžu využívať aj všetky výhody bonusového klubu OMV SMILE & DRIVE a získavať bonusové body pri každom tankovaní či nákupe na čerpacej stanici OMV. Za prémiové palivá OMV MaxxMotion Performance Fules dokonca dvojnásobok bodov.

Súťaž trvá od 10. decembra 2018 až do 28. februára 2019. Podmienky si možno vyžiadať na čerpacích staniciach OMV alebo ich nájdete na www.omv.sk

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 73obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 20 miliárd eur a približne 20 700 zamestnancami v roku 2017 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Severnom mori, na Blízkom východe, v Afrike a v Rusku. Denná ťažba v roku 2017 dosiahla v priemere 348-tisíc barelov denne.

V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roka 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku ako aj v Nemecku; jej dcérska spoločnosť Gas Connect Austria GmbH prevádzkuje sieť plynovodov v Rakúsku. V roku 2017 dosiahol objem predaja plynu 113 TWh. OMV získala od agentúry posudzujúcej udržateľnosť ISS-oekom hodnotenie Prime Rating a je zaradená na Dow Jones Sustainability Index

