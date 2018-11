K jesenným večerom patria knihy, príďte sa zaľúbiť do tej svojej na Bibliotéku

Hoci mesiacom knihy je marec, milovníci kníh nám určite dajú za pravdu, že skracujúce sa dni, stromy hrajúce všetkými farbami a ranné hmly priam zvádzajú k tomu, aby sme sa začítali do voňavej knižky a vychutnali si príjemné chvíle. Jeseň v spoločnosti kníh, to je Bibliotéka. Knižný veľtrh v Inchebe vás od 8. do 11. novembra prenesie do sveta, kde zabudnete na ostatné starosti.