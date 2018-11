Boj, klietka, pot – 5. slávnostná Cage Fighting Komárno prichádza

Máte radi bojové športy? Tak neváhajte a nasmerujte si to na slávnostný MMA večierok! 10. Novembra 2018 o 18:00 hod. v Komárne, kde v ten večer bude patriť tvrdým bojovníkom a hľadisko davu fanúšikov. Organizátori Vám prinesú tímy s najlepšími bojovníkmi do komárňanskej športovej haly a môžu si zmerať sily s vynikajúcimi európskymi víťazmi zo Slovenska, Maďarska, Česka, Montenegra a Rakúska.

V minulosti ako WFC sme organizovali 4 slávnostné gala programy. Z roka na rok sa snažíme zvýšiť úroveň. Chystáme pre Vás zápasy s bojovníkmi na európskej úrovni, a zároveň aj profesionálne a amatérske zápasy. Akonáhle sa o 18:00 hod. otvoria brány štadióna, ponúkame divákom 3 amatérske zápasy a na záver môžu fanúšikovia sledovať 5 amatérskych a 8 profesionálnych zápasov. Hlavní organizátori Peter Farkas a Tomáš Veselý dajú šancu aj úplným začiatočníkom. Týmto chceme podporiť začínajúce mladé talenty.

Príkladom je Fábián Melinda, ktorá začínala u nás pred 2 rokmi v oktagone, a teraz je už reprezentantka oficiálnych UFC zápasov. WFC nominuje 3 mladé talenty: Nikolas Kedró, Denisz Kurina a Arnold Nagy. Okrem nich môžu domáci podporiť aj Filipa Kádára, ktorý vstúpi do arény pod vedením Szajka Kempo Dojo. Tento večer i príde na svoje každý, kto obdivuje box, thaibox, jiu jitsu, grappling alebo odvetvia zápasníctva. Na jednom mieste prežije zážitky, ktoré bojové športy ponúkajú.

Náš tím by veľmi rád ponúkol fanúšikom aj niečo navyše. Chceli by sme lepšie priblížiť atmosféru majstrovstiev. Z toho dôvodu ponúkame možnosť VIP zóny so švédskymi stolmi, nealkoholickými nápojmi a vynikajúcim výhľadom. Komárňanská športová hala má k dispozícii len obmedzený počet miest, a to 350 VIP a 900 miest na tribúne, preto odporúčame kúpiť lístky vopred. Cena lístkov VIP je 45 eur, tribúna 10 eur. Zakúpiť sa dajú na stránke predpredaj.sk a v predajniach Telekom.

Prežite skutočný vstup bojovníkov do arény počas povzbudzujúcich výkrikov herca Károlya Tótha, hudby a dymu. Užívaj si odohrávajúce sa zápasy v 7,5 m klietke. Sledujte celé dianie na 20 m2 LED stene. Sledujte rozhodnutia hlavného rozhodcu Rolanda Čambala a Jána Chudáka. Sledujte krásne ring dievčatá a samozrejme povzbudzujte celý večer!

Zdroj: Cage fight

Na slávnostnom gala večeri sa zúčastnia osobnosti MMA ako Végh Attila. Végh Attila pochádza z Gabčíkova a je víťazom Bellator, ďalej Ilja Skondrič ako prítomný tréner vo svojom odvetví, Buchinger Ivan - víťaz M1 GLOBAL, zápasníci Boráros Gábor, Tomáš Deák a Bárdosi Sándor – zápasník Európskych a juniorských majstrovstiev sveta.

Program týmto nekončí. Okrem toho na fanúšikov čaká after party, fotenie, autogramiáda v klube CASTELLO, kde majitelia VIP lístkov majú vstup zadarmo a tí, ktorí majú lístok z tribúny majú zľavu pri vstupe. Poďte a staňte sa súčasťou tvrdého ale o to kúzelnejšieho sveta bojovníkov MMA.

