Legendárna rocková skupina Omega oslávi 55 rokov aj v Bratislave!

Legendárna maďarská skupina OMEGA predstaví svoj najnovší album Once Upon a Time in the West 20. decembra 2018 v bratislavskom NTC. Skupina vystupovala na Slovensku už niekoľko krát, no toto bude ich najväčší koncert! Fanúšikovia Omegy sa môžu tešiť na ich najznámejšie skladby a prvotriednu show rockovej legendy!