Dôchodok v bezpečí vďaka Senior kontu

Chodiť s vyššou sumou peňazí, najmä ako starší a osamelý človek nie je veľmi bezpečné. A vyskytlo sa už nie málo prípadov, kedy dôchodcovia prišli o svoje peniaze, ktoré mali odložené doma. A to nielen o dôchodok, ale častokrát aj o celoživotné úspory. Argumenty prečo si nechať vyplácať dôchodok cez poštu sa častokrát týkajú aj poplatkov za vedenie účtu v banke. VÚB banka však teraz prichádza s ponukou, ktorá je výhodná a bezpečná zároveň. Každý, kto si zriadi Senior konto vo VÚB, získa jeho vedenie na 6 mesiacov zadarmo. Po uplynutí tejto lehoty zostávajú naďalej všetky jeho výhody len za 0,95 eura mesačne.

Bezpečné platby

S platobnou kartou platíte v obchodoch pohodlne a bezpečne, navyše bez poplatku

Všetky vaše platby a úhrady môžete vykonať aj v bezpečí domova cez internet banking

Vďaka nastaveným trvalým príkazom a inkasám sa už nemusíte obávať, že zabudnete alebo neskoro uhradíte účty za elektrinu, plyn a podobne

S Internet bankingom, či Mobil bankingom viete kedykoľvek zistiť váš aktuálny zostatok na účte

Ak máte záujem, môžete si určiť inú osobu (disponenta), ktorý môže s účtom tiež nakladať - napríklad robiť výbery, úhrady z účtu a podobne (v prípade vašej imobility, choroby a podobne)

Platba kartou oproti platbe v hotovosti prináša predovšetkým vyššiu bezpečnosť. S kartou buď vôbec nenosíte hotovosť alebo vám stačí mať so sebou oveľa menší obnos, ak potrebujete zaplatiť drobnosť. S kartou zaplatíte pohodlne aj cez internet a ak by ste ju náhodou stratili alebo by vám ju ukradli, viete ju cez telefón okamžite bezplatne zablokovať.

Žiadosť vybavíme za vás

Máte dôchodok zasielaný v hotovosti poštou alebo na účte v inej banke? Chceli by ste to zmeniť a dať si zasielať dôchodok na Senior konto do VÚB banky? Keď už hovoríme o pohodlí, ani žiadosť o tieto zmeny nemusíte vybavovať sami. So všetkým vám pomôžeme na našich pobočkách a navyše zadarmo. Vo VÚB banke vám nastavíme všetky trvalé príkazy a inkasá, ako sú napríklad platby za plyn, elektrinu, mobilného operátora, či SIPO. Vám tak pribudne voľný čas, ktorý budete môcť stráviť s vnúčatami a priateľmi.

Myslíme aj na vnúčatá

Aktuálne má VÚB pre vás prichystaný ešte ďalší bonus. Každý, kto si v termíne od 1.10. do 30.11. 2018 zriadi Senior konto a nový termínovaný vklad s dobou viazanosti 18 mesiacov, tak získa na tento vklad výhodnejšiu úrokovú sadzbu. A myslíme aj na vaše vnúčatá, ak si zriadia vo VÚB Detskú vkladnú knižku, prípadne Detský účet Start Junior, získajú od nás odmenu 10 EUR. Stačí splniť jednoduchú podmienku – otvoriť si jeden z uvedených produktov (zriadiť ho môže zákonný zástupca dieťaťa) a nasporiť si do konca decembra 2018 sumu aspoň 100 EUR.

- reklamná správa -