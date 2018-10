Hlavnej úlohy v klipe sa zhostil Pavel Novotný, kráľ českého bulváru a unikátna česká celebrita, ktorý sa od prvej chvíle vžil do svojej postavy a spolu so svojou sexi polovičkou Radomírou Luciou Bačovou predviedli famózny herecký koncert. „Když se ovzali Smola a Hrušky, nebylo co řešit, navic Lou Fanánek Hagen je u nás legenda, běhat s touhle partou dva dny po Tatrách, to je splněný šoubyzový sen. Ta píseň se stane hitem a ten klip poběží na MTV, protože obojí je geniálni!“

Zdroj: predpredaj.sk

Ako hudobný hosť sa v skladbe predstaví legenda českej rockovej scény Lou Fanánek Hagen, spevák a frontman skupiny Tři Sestry. „Český turista v Tatrách je povedený kousek, karikatura typického českého výletníka je trefná a nehanlivá - prostě Češi mají své charakterové specifičnosti. Například chodí do hor naprosto nepřipravení a téměř každý týden se lze dočíst o ztracených českých turistech. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit i natáčení klipu - vznikl podařený věčírek u táboráku nedaleko popradského obchodního střediska - a neztratil jsem se!“

Autor skladby a frontman kapely Smola a Hrušky – Spoko Kramár približuje atmosféru vzniku pilotného singlu k česko-slovenskej kompilácii, ktorú pripravuje s kapelou ako darček pre fanúšikov a jej vydanie sa plánuje pri príležitosti výročia 100 rokov Československa. „Mám to šťastie, že každé ráno za pekného počasia sa môžem kochať z okna spálne krásou Tatier. V jeden takýto okamih mi veľhory na diaľku pošepkali, aby som o nich zložil song. Pri tvorbe ódy na Tatry som sa upol na fenomenálny stereotyp českého turistu a text som napísal v češtine. Až neskôr z toho vyliezol česko-slovenský duet, ktorý vyčarí úsmev každému, hoci téma je vlastne dosť reálna a smutná. Som rád, že Fanánek sa nebál spievať tento text a že Pavel stvárnil absolútne dokonale hlavnú úlohu v klipe.“

Na videoklipe kapela spolupracovala s talentovaným filmárskym teamom z Lexis Production a natáčalo sa vo Vysokých Tatrách, na Liptove a v Prahe. Kapela Smola a Hrušky okrem pripravovanej česko-slovenskej kompilácie Patríme k sebe, pracuje aj na ďalších nových videosingloch a v neposlednom rade finišuje na novej viac ako 2-hodinovej koncertnej show k vianočnému turné Patríme k sebe tour 2018:

23.11. Trenčín / Stejdž klub

24.11. Žilina / Smer klub 77 music bar

30.11. Námestovo / Barón pub

01.12. Púchov / Queens pub

07.12. Košice / Collosseum club

08.12. Poprad / Rock Fabric

14.12. Bratislava / Randal club

15.12. Brno / Eleven club

Stručne o kapele:

Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy: Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 (2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov / Live in Topfest (2010), CD a DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016) a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria – Na Vianoce patríme k sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra.

Nový videoklip:

Viac informácií o kapele, pripravovaných súťažiach a turné sa dozviete na oficiálnej stránke, prípadne na facebooku alebo instagrame.

