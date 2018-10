Chystáte sa na dôchodok? So Senior kontom si zachováte pohodlie ako doteraz

Mať účet v banke, na ktorý pravidelne chodí výplata je dnes už absolútnym štandardom pre väčšinu pracujúcich. K účtu máme nastavené trvalé príkazy, inkaso, prostredníctvom internet bankingu a mobilnej aplikácie sa správa vlastných financií stáva ešte pohodlnejšou. A nie je to len výsada mladších ročníkov, ako by sa mohlo zdať. Aj ľudia vo vyššom veku si už zvykli na toto pohodlie a je preto prirodzené, že sa ho nebudú chcieť vzdať ani po odchode na dôchodok.

Prečo teda meniť spôsob spravovania financií pri tejto životnej udalosti? Senior konto od VÚB vám prináša niekoľko výhod, ktoré vám zjednodušia život a vám zostane konečne viac času na svoje koníčky, vnúčatá, či priateľov.

Aké sú výhody senior konta?

S platobnou kartou platíte pohodlne a jednoducho, navyše bez poplatku

Všetky vaše platby a úhrady môžete vykonať aj v bezpečí domova cez internet banking

Vďaka nastaveným trvalým príkazom a inkasám sa už nemusíte obávať, že zabudnete alebo neskoro uhradíte účty za elektrinu, plyn a podobne

S Internet bankingom, či Mobil bankingom viete kedykoľvek zistiť váš aktuálny zostatok na účte

Ak máte záujem, môžete si určiť inú osobu (disponenta), ktorá môže s účtom tiež nakladať - napríklad robiť výbery, úhrady z účtu a podobne (v prípade vašej imobility, choroby a podobne)

Platba kartou navyše oproti platbe v hotovosti prináša aj vyššiu bezpečnosť. S kartou buď vôbec nenosíte hotovosť alebo vám stačí mať so sebou oveľa menší obnos. Zaplatíte s ňou pohodlne aj cez internet a ak by ste ju náhodou stratili alebo by vám ju ukradli, viete ju cez telefón okamžite bezplatne zablokovať. Navyše ak si zriadite Senior konto vo VÚB, získate jeho vedenie na 6 mesiacov bez poplatku. Po uplynutí tejto lehoty budete mať naďalej všetky jeho výhody za 0,95 Eura mesačne.

Prenos účtu vybavíme za vás

A keď už hovoríme o pohodlí, ani prenos účtu z inej banky vám nemusí spôsobovať vrásky. Vybavíme ho pohodlne za vás a navyše zadarmo. Žiadosť o presun účtu pošleme do vašej banky, ktorá zabezpečí zrušenie vášho účtu, platobných kariet a ukončí všetky trvalé a opakované platby. Vo VÚB banke vám nastavíme všetky trvalé príkazy a inkasá, ako sú napríklad platby za energie, mobilného operátora, SIPO, tak ako ste boli zvyknutí doteraz.

Myslíme aj na vnúčatá

Aktuálne má VÚB pre vás prichystaný ešte ďalší bonus. Každý, kto si v termíne od 1.10. do 30.11. 2018 zriadi Senior konto a nový termínovaný vklad s dobou viazanosti 18 mesiacov, tak získa na tento vklad výhodnejšiu úrokovú sadzbu. A myslíme aj na vaše vnúčatá, ak si zriadia vo VÚB Detskú vkladnú knižku, prípadne Detský účet Start Junior, získajú od nás odmenu 10 EUR. Stačí splniť jednoduchú podmienku – otvoriť si jeden z uvedených produktov (zriadiť ho môže zákonný zástupca dieťaťa) a nasporiť si do konca decembra 2018 sumu aspoň 100 EUR.

-reklamná správa-