Charitatívne podujatie Nájdite sa bude v septembri v Bratislave aj v Košiciach

Na charitatívne podujatie „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“ pricestujú do oboch miest „útulkáči“ z celého Slovenska. Návštevníci spoznajú ich príbehy a v prípade záujmu o adopciu im zástupcovia útulkov pomôžu pri výbere správneho zvieraťa. V Košiciach sa podujatie uskutoční v Kulturparku a bude prebiehať od 9.00 do 16.00 hod. Návštevníci sa počas sprievodných podujatí môžu zapojiť do tvorivých dielní, deti uvidia rozprávku od Toma a Ela, vystúpenie Mimoni Dance Show a budú sa môcť zabaviť v skákacom hrade. V rámci hudobného programu vystúpi Timea Lacová, speváčka TYA a Paul Project. Podujatím budú sprevádzať maskoti Macko Kubík, Mimoni a Šmolkovia.

Počas dňa bude udelená cena Animal Hero, ktorú odovzdáva združenie Zvierací ombudsman. Autorom ceny je dizajnér Adrian Sill. Cena je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním pre tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. V minulosti bol ocenený pán Peter z Nových Zámkov, ktorý zachránil psa ťahaného za traktorom ci dvaja nadporučíci z OO PZ Pavlovce nad Uhom za pomoc pri odsúdení páchateľov, ktorí ukradli a dobili psa.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Pred niekoľkými týždňami vzbudil veľkú pozornosť verejnosti prípad týranej sučky Elizabeth, ktorú zachránili na základe telefonátu zamestnanci Útulku UVP Košice. Pod mostom v obci Sokoľany našli brutálne mučenú sučku nemeckého ovčiaka, ktorá mala drôtom zviazané laby a papuľu. K prípadu bola privolaná polícia. Na zábery mučeného psa reagovali tisíce ľudí, ktoré tento otrasný, krutý, neľudský a nepochopiteľný čin šokoval a rovnako verejne podporili odsúdenie páchateľov. O niekoľko dní sa ich podarilo vypátrať vďaka odvážnym ľuďom, ktorí neváhali a konali. Z činu týrania boli obvinení dvaja páchatelia, ktorým hrozí odňatie slobody na jeden až päť rokov. V súčasnosti sú stíhaní na slobode.

Cena Animal Hero bude udelená chlapcovi, vďaka ktorému sa podarilo páchateľov vypátrať. Cenu odovzdá zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

29. septembra bude podujatie „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“ pokračovať v Bratislave. Uskutoční sa od 10.00 do 16.00 hod. na zadnom nádvorí OC Aupark. Aj tu sa stretnú zvieratá z útulkov z celého Slovenska. Návštevníci bratislavského podujatia si budú môcť nájsť priateľa na celý život za asistencie odborníkov, ktorí im pomôžu pri výbere najvhodnejšieho zvieraťa. Program budú moderovať Matúš Krnčok a Becca. Vystúpi Anita Soul, Matěj Vávra, Majself, Veronika Strapková a DJ Jay Perun. Deti sa budú môcť zapojiť do predstavenia Paci Pac.

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

Podujatie sprostredkúva a odovzdáva pozitívnu energiu nezabudnuteľným spôsobom. Je jedinečné svojou jednoduchou myšlienkou, preniesť opustené zvieratá z virtuálneho sveta sociálnych sietí do reálneho sveta, aby mali väčšiu šancu na nový domov. Vďaka jeho existencii sa podarilo útulkom a združeniam nájsť domov stovkám opustených zvierat. Vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorým osudy zvierat nie sú ľahostajné, sprostredkúva prepojenie myšlienok, ľudí a príbehov, vytvára puto. Podujatie podporuje viacero známych osobností. V minulosti sa na ňom zúčastnila bývalá premiérka Iveta Radičová, Lucia Hablovičová, Zdenka Predná, Sima Martausová, Pyco alebo Yxo z Hexu.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

Zvierací ombudsman

www.zvieraciombudsman.sk

www.stopkrutosti.sk

#stopkrutosti

