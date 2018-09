Tri tipy, ako okresať náklady na chod firmy

Zvýšiť príjmy, znížiť výdavky. Každý podnikateľ pozná túto rovnicu. Rast príjmov sa často nezaobíde bez zvýšenia nákladov. Zisk však môžete zvýšiť aj keď sa práve nechystáte expandovať, stačí sa pozrieť na správne miesta a hľadať možnosti, ako ušetriť. Pozrite sa, či niektoré z týchto príležitostí neuvidíte aj u vás vo firme.

Spoločné obstarávanie bežných položiek

Veľký klient, ktorý berie väčšie objemy zväčša dostáva aj výhodnejšie ceny u dodávateľov, čo má svoju logiku. Aj malé firmy však majú možnosť, ako škrtnúť pár percent z ceny bežných položiek, ako kancelársky papier, kuriérske služby, hygienické potreby či energie. Ak sa pri nákupe týchto vecí dokážete spojiť s inými firmami, dodávatelia tak budú ochotnejší dať vám atraktívnejšiu ponuku.

Zamestnanci pracujúci z domu

Komplikované dochádzanie, starostlivosť o rodinu, alebo obyčajná úspora času, to sú dôvody, pre ktoré si čoraz viac ľudí volí možnosť pracovať z domu aspoň na niekoľko dní do týždňa. Nie v každej profesii je to možné, no najmä pri tvorivých či administratívnych povolaniach firmy túto možnosť dávajú svojim zamestnancom ako benefit. Práca na diaľku však môže znamenať aj možnosť ušetriť peniaze na energiách, či inventári vo firme, nehovoriac o možnosti reorganizovať existujúce priestory či presťahovať sa do niečoho menšieho a lacnejšieho. Možností je veľa, všetko závisí od toho, v akej sfére pôsobíte.

Skontrolujte efektivitu výdavkov na reklamu

Každé rozhodnutie v tomto smere by malo byť podložené dátami, aj keď niektoré sa nezískavajú ľahko, prípadne sa nikdy nedajú získať úplne presne. Na úvod môžete skúsiť zistiť, akým dielom sa vaše marketingové aktivity podieľajú na príjmoch firmy. Samozrejme, čím vyššie percento to bude, tým lepšie. Avšak, tento ukazovateľ vám nikdy nepovie celý “príbeh”, keďže nie všetko má okamžitý merateľný efekt. Môžete sa pozrieť na to, koľko vás stojí získanie jedného potenciálneho zákazníka, vzťah medzi výdavkami na reklamu a predajmi či to, koľko návštevníkov a zákazníkov máte z toho-ktorého reklamného kanála. Do reklamy treba investovať značné prostriedky, avšak vždy je tam aj veľa priestoru na to, ako ich využiť lepšie.

Pre každé ušetrené euro vo firme určite nájdete využitie. Či už na bežný chod, alebo na ďalší rast, možností máte neúrekom. Stačí sa iba obzrieť po príležitostiach.

