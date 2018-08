Módna návrhárka Lýdia Eckhardt: Pre Slovenky mám jeden odkaz!

DÁTUMY A MIESTA KONANIA:

7.9.2018 Košice – Hotel DoubleTree by Hilton

15.9.2018 Žilina – Hotel Holiday Inn

22.9.2018 Banská Bystrica – Hotel Dixon

29.9.2018 Nitra - Hotel Mikado

PREDNÁŠAJÚCI:

Lýdia Eckhardt sprostredkuje svoju cestu, ako skĺbila v živote role módnej návrhárky, matky, manželky, spisovateľky, ale i vždy dokonale upravenej hostiteľky. Zároveň ponúkne skúsenosti, ktoré získala v rámci podnikania, impulzy, ktoré ju posúvajú stále ďalej, výzvy, ktorým musela na začiatku čeliť, prekážky, ktoré musela a naďalej musí prekonávať.

Zdroj: predpredaj.sk

Timea Keresztényiová, vedúca publicistiky časopisov EVA a Madam EVA, spisovateľka, autorka štyroch bestsellerov, porozpráva o vzostupnom trende žien, ktoré si zakladajú svoj vlastný biznis; neraz po štyridsiatke a diametrálne odlišný od džobu, v ktorom sa pohybovali predtým. Self made woman je náročná ale úžasná výzva, no my, Slovenky, sme preborníčky v sebakritike a to nám často bráni uveriť v svoj potenciál.

Zdroj: OZ Srdce pre talenty

Girl Power vo svete sociálnych médií – prednášky mladých inšpiratívnych podnikateliek LAPKINN a ďalšie, ktoré kraľujú instagramu a na tejto platforme postavili svoj biznis a prezentáciu. Aké boli ich prvé kroky v online svete a čo sa od nich môžeme naučiť?

Veronika Huťková- niekoľkonásobná Majsterka SR v make-upe a vicemajsterka Európy s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vizáže a poradenstva. Sebaprezentácia je kľúč k úspechu, najmä v biznise, kde máme na prvý dojem len pár minút. Zbavíte sa zlozvykov pri každodennej starostlivosti o pleť a líčenie už nebude pre vás také komplikované. Stačí pár minút a vaša spokojnosť sa odrazí i na vašom vzhľade.

Zdroj: OZ Srdce pre talenty

Životná cesta sebapoznania – cestovateľský denník úspešnej podnikateľky. Namiesto nudy pri bazéne intenzívne zážitky a dobrodružstvo! Africké safari, biele pláže Zanzibaru, málo známy Madagaskar, Čína, Indonézia, Mongolsko, Mjanmarsko, Mexiko, Peru aj Kuba. Čo všetko sa tam oplatí vidieť a zažiť vám porozprávajú sprievodcovia CK VICTORY TRAVEL a Lýdia Eckhardt.

Odhaľte to, čo skutočne chcete a nie čo sa od vás očakáva a dosiahnete úspech v pracovnom aj osobnom živote vďaka vašim prirodzeným schopnostiam. Nebojte sa bežať svojmu šťastiu oproti a stráviť nezabudnuteľný deň medzi inšpiratívnymi ženami. Pretože každá z nás žije svoj unikátny príbeh a ten váš sa možno práve začína.