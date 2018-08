Samsung dáva k novým QLED televízorom práčku QuickDrive

Samsung QLED televízory patria medzi to najlepšie čo je dnes možné na trhu s televízormi kúpiť. Dokonalé zobrazenie farieb, výnimočný dizajn alebo One Connect Box, ku ktorému z TV vedie len jeden kábel je len zlomok z toho, čo QLED TV ponúka.

Prvé Q – QLED TV

Zdroj: QLED TV

Vďaka technológii Quantum Dot Samsung ako jediný dosiahol to, že QLED televízory dokážu zobraziť miliardu tónov so 100% farebným objemom. Zároveň sa postaral aj o neporiadok s káblami, ktorý panuje pri väčšine televízorov. Pri nových QLED TV nepotrebujete niekoľko rôznych káblov, ktoré by mohli narušiť štýl vášho interiéru. Stačí vám jediný. Jeden takmer neviditeľný kábel v sebe totiž obsahuje aj napájanie. Takže obývačku si môžete zariadiť presne podľa svojich predstáv bez potreby zavádzania ďalších káblov. A obsahuje ešte jednu vychytávku, nový režim Ambient Mode. S ním zdokonalíte vzhľad svojej obývačky. Na televízore si vďaka nemu môžete zobraziť rôznorodý obsah od praktických informácií, cez vlastné fotografie až po pozadie, ktoré ladí s okolitou stenou. Rovnako tak je možné prehrávať vami zvolenú hudbu. Predovšetkým vás však na čistej stene už nebude rušiť čierna obrazovka.

Druhé Q – QuickDrive

Zdroj: Samsung QuickDrive

Nová práčka Samsung QuickDrive, ktorú môžete dostať k novej QLED TV, skracuje čas prania až o 50 % a šetrí až 20 % energie. Pritom však nijak neznižuje kvalitu prania. Plnú náplň bavlnenej bielizne tak môžete vyprať už za 60 minút bez toho, aby sa zvýšila spotreba energie či vody. Unikátna konštrukcia bubna Q-Drum umožňuje nezávislé otáčanie bubna a zadnej steny práčky, takže sa oblečenie v práčke pohybuje efektívnejšie a pranie je tak rýchlejšie, účinnejšie a šetrnejšie ku tkanine. A navyše ponúka rad ďalších skvelých vychytávok, ktoré pranie bielizne robia lepšie a efektívnejšie. Ak ste zabudli na nejaký kus oblečenia a práčka je už spustená, žiadny problém. Funkcia AddWash vám umožňuje pomocou šikovných dvierok jednoducho pridať bielizeň aj po spustení pracieho cyklu. Taktiež môžete pridať napríklad ručne prané oblečenie, ktoré chcete vyplákať alebo odstrediť. Funkcia Bubble Soak vám zase pomôže odstrániť aj tie najodolnejšie škvrny. Oblečenie je pri jej použití dôkladne namočené do aktívnej peny, ktorá škvrny uvoľní a pomôže k ich jednoduchšiemu odstráneniu. Mimoriadne výkonné pranie zaistí technológia Eco Bubble, a to dokonca aj pri nízkych teplotách. Prací prostriedok sa zmení na aktívnu penu, ktorá rýchlo preniká do tkaniny a jednoducho odstraňuje nečistoty, pričom tkaninu chráni a šetrí energiu.

Tak neváhajte a ušetrite až 909 eur. Ponuka platí pre QLED TV Q7 65 palcov a vyššie modelové rady 2018 u vybraných predajcov do 26. augusta 2018.

