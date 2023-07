Prehľad letných kín pre každý región: Uži si obľúbené filmy pod hviezdami

Aspoň pár letných večerov by si mal venovať kultúrnemu zážitku. Letné mesiace nie sú len o cestovaní do zahraničia, kúpaní a užívaní si na chate. Ak sa chceš kultúrne vyžiť, no nákupné centrá nie sú pre teba, skús amfiteátre. Na Slovensku ich máme desiatky a čaká ťa skutočne nezabudnuteľný filmový večer.