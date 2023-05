Nezabúdaj, že máš právo povedať nie: Pozitívne sebectvo, ktorému by si sa mal priučiť aj ty!

Odmalička ti vštepovali do hlavy, že nemáš byť sebecký? Pravdepodobne sa to s tebou vlečie až do súčasnosti, kedy pomáhaš ostatným, rozdal by si sa, a na seba samého ti už nezostáva toľko času, koľko by si si predstavoval… Pamätaj na to, že aby si tu mohol byť pre ostatných, musíš byť v prvom rade v pohode ty sám.