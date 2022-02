BRATISLAVA - Či už zariaďujete nový domov, rekonštruujete alebo len máte chuť zmeniť niečo v interiéri, zrejme ide predsieň do úzadia. Nie je to zvláštne? Práve predsieň je totiž prvou miestnosťou, s ktorou prichádzame do kontaktu, keď vstúpime do nášho či cudzieho domova.