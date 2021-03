FOTO Nevídaný úkaz v Bratislave: Po 20 rokoch sa stalo niečo, s čím bojuje celé hlavné mesto

"V týchto dňoch odchádzajú poslední siedmi. Piatim sme zabezpečili bývanie na ubytovni. Dvaja boli prijatí do útulku sv. Lujzy de Marillac - Depaul Slovensko. Všetci boli otestovaní na COVID-19 a sú zdraví," povedal starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý.

Ešte pred piatimi rokmi žilo na Zátiší 104 ľudí bez domova. Vďaka partnerským organizáciám sa mestskej časti podarilo zlepšovať ich zdravotnú, materiálnu, ale aj duševnú situáciu. "Za tie roky sa podarilo mnohým zachrániť život a nasmerovať ich správnou cestou. V spolupráci s denným centrom pre ľudí bez domova - Domovom sv. Ján z Boha sme im pomohli vybaviť nové doklady totožnosti, prácu v projekte zamestnávania ľudí bez domova, v zimných mesiacoch sme im zabezpečovali potraviny, drevo, deky, spacie vaky, ošatenie, drogériu a v letných mesiacoch zas vodu," hovorí Anna Debnárová, ktorá na miestnom úrade koordinuje prácu s ľuďmi bez domova.

Zdroj: Miestny Úrad Bratislava-Nové Mesto

Dôležitá bola zdravotná starostlivosť, ktorú im Nové Mesto zabezpečovalo v súčinnosti s Občianskym združením Equita a Domovom sv. Jána z Boha. Lekári z infektologickej kliniky na Kramároch zase miestnych bezdomovcov pretestovali a zaočkovali proti hepatitíde typu A. Ďalších sa podarilo umiestniť do domova sociálnych služieb, pretože ich zdravotný stav bol vážny. Úrad pomohol aj tým, ktorí mali záujem liečiť sa zo závislosti od alkoholu či drog. Niektorí práve vďaka pomoci samosprávy využili šancu a vrátili sa späť do normálneho života. "Najviac ma potešili ľudia, ktorí si našli lásku, založili rodinu alebo sa pomerili so svojimi blízkymi a získali skutočný domov," dodáva starosta Kusý.

Zdroj: Miestny Úrad Bratislava-Nové Mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dlhodobo spolupracuje s viacerými organizáciami a združeniami, ktoré významnou mierou pomohli aj pri riešení situácie ľudí bez domova na Zátiší; okrem spomínaného denného centra Domov sv. Ján z Boha, útulku pre dlhodobo chorých sv. Lujzy de Marillac a občianskeho združenia Equita sú to aj ďalšie organizácie ako Egídius, Proti prúdu, Depaul Slovensko, Vagus, Stopa a mnohí dobrovoľníci a darcovia. Nové Mesto už roky bojuje aj s množstvom odpadu, ktorý sa na Zátiší nelegálne hromadí z rôznych zdrojov. Samospráva viackrát zabezpečila vyčistenie týchto skládok od niekoľkých ton odpadu a z lokality taktiež odstránila aj väčšinu starých garáží, ktoré boli v havarijnom stave. K vyriešeniu problémov pomohlo aj sprevádzkovanie kamerového systému v lokalite a uzavretie priestoru.