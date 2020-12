Obnovujú Thurzov dom, patrí medzi naše najvzácnejšie renesančné pamiatky

Budova Thurzovho domu v Banskej Bystrici počas prehliadky prác na obnove fasády a suterénu

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Fasáda Thurzovho domu v centre Námestia SNP v Banskej Bystrici, kde sídli Stredoslovenské múzeum (SSM), sa po desaťročiach dočkala odbornej obnovy a mení sa každým dňom. Zatiaľ je skrytá pred očami miestnych i návštevníkov krajského mesta, ale do konca tohto roka by mali byť dokončené všetky tri fasády, a teda aj vnútorné. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ako zriaďovateľ SSM, na to vyčlenil vyše pol milióna eur. Informovali o tom v stredu predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľ múzea Marcel Pecník.