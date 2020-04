Automobilka ŠKODA pomáha v boji proti koronavírusu: Odovzala 10 áut, poslúžia nemocniciam

ŠKODA AUTO Slovensko v stredu zapožičala do užívania 10 vozidiel zástupcom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Vozidlá budú v plnom nasadení v teréne pomáhať všade tam, kde to bude v tomto náročnom období potrebné. Poslúžia siedmym nemocniciam v kraji hlavne na prevoz pacientov, zdravotníckeho personálu, vzoriek či špeciálneho materiálu. Autá sa budú využívať aj pre účely mobilných odberov vzoriek na testovanie COVID-19 a pre potreby krízového riadenia.

Spolu 10 vozidiel značky ŠKODA je od stredy naplno zapojených v teréne v rámci ŽSK. Ich služby bude využívať sedem nemocníc, ktorých zriaďovateľom je Žilinská župa: Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégeho v Dolnom Kubíne, Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej a Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ako aj štátne nemocnice – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, Univerzitná nemocnica Martin a Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica.

„V tejto dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme boli solidárni a podali pomocnú ruku tam, kde je to najpotrebnejšie. V ŠKODA AUTO Slovensko sme si zvolili spôsob nám najbližší. Dnes sme Žilinskému samosprávnemu kraju odovzdali 10 vozidiel, ktoré ľudom pracujúcim v prvej línii uľahčia prácu. Budú slúžiť na prevoz pacientov, zdravotníckeho materiálu či testovaných vzoriek. Verím, že keď sa budeme všetci snažiť pomôcť, tak túto náročnú situáciu zvládneme,“ uviedol v stredu Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Vozidlá budú v plnom nasadení pomáhať nemocniciam pri preprave pacientov, prevoze biologických vzoriek do špecializovaných laboratórií, špeciálneho materiálu, tovaru a ochranných pracovných prostriedkov či pri prevoze cytostatík medzi nemocnicami. Rovnako sa budú tieto autá využívať pri preprave zdravotníckych pracovníkov do núdzového bývania v prípade, že musia byť izolovaní v karanténe. Takto im bude zabezpečovaný aj servis, napríklad doprava stravy do karantény.

„Od vypuknutia pandémie sme v pohotovosti a neustále prijímame nové opatrenia. Na zvládnutie tejto situácie sme nasadili všetky kapacity a posilou sú nám dobrovoľníci a všetci, ktorí chcú a sú ochotní nezištne pomáhať. Kľúčovú úlohu zohrávajú ľudia v prvej línii a nemocnice, ktoré sa pripravujú na možný nárast pacientov. A práve tam bude smerovať aj táto pomoc. Zapožičané vozidlá nám veľmi výrazne pomôžu pri preprave pacientov, či prevoze ochranných prostriedkov. Časť z nich využijeme aj pre potreby krízového riadenia, či na mobilitu našich dobrovoľníkov. Je to pre nás veľká pomoc. Ďakujeme,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Okrem nemocníc pomôžu vozidlá ŠKODA aj dobrovoľníkom priamo v teréne. V ŽSK pracujú napríklad aj študenti medicíny, ktorí pomáhajú zabezpečiť starostlivosť o klientov v sociálnych zariadeniach, obsluhujú telefónne linky v krajskom call centre a pôsobia vo filtračných vstupoch pri nemocniciach a poliklinikách. Vozidlá budú využité pre aj účely mobilných odberov vzoriek na COVID-19 a pre potreby krízového riadenia.