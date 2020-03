Na farmaceuta čakal pred lekárňou chlapec (10): Keď si prečítal jeho ODKAZ, rozplakal sa

Štyridsaťtriročný Alan Weir z Liverpoolu sa neubránil slzám, keď si prečítal odkaz od desaťročného chlapca. Weir pracuje ako lekárnik, v čase pandémie je jeho práca obzvlášť náročná. Dni mu rozjasnili darčeky a odkaz od Ethana, ktorý ho oslovil po tom, ako zatvoril svoju lekáreň. Správa, ktorú zverejnil denník Liverpool Echo na svojich stránkach, ho skutočne dojala. "Ďakujem za všetko, čo pre nás robíte v týchto bláznivých časoch. Svet ide ďalej vďaka ľuďom, ako ste vy. Opatrujte sa, všetci odvádzate skvelú prácu," stálo v nej.

Zdroj: Getty Images

Alan každý deň strávi cestovaním do práce dve hodiny. Jeho lekáreň je otvorená od siedmej ráno do až do jedenástej večer. Svoje tri deti denne vída len desať minút. Po práci stíha akurát tak sprchu a vyčerpane padne do postele. Cíti obrovský tlak, kvôli ktorému premýšľal, že sa na čas presťahuje z Liverpoolu do mesta Oswestry, kde pracuje. Chlapcovo gesto si cení aj Weirova priateľka Linsey, ktorá pracuje ako účtovníčka lekárne.

"Bola to skutočne milá vec na desaťročného chlapca. Dúfajme, že takáto láskavosť voči farmaceutom je niečo, čo sa rozšíri po celom Liverpoole," povedala. Jej mama, sestra a teta tiež pracujú ako lekárničky a priznala, že to majú v posledných dňoch naozaj ťažké. "Sú to zabudnutí hrdinovia," skonštatovala Linsey.