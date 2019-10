Udrží keksy i pohár s vodou: Zázračné zviera má na sociálnych sieťach vyše 100-tisíc fanúšikov

NEW YORK – Tento rozkošný jazvečík sa stal senzáciou sociálnych sietí. Mnohí podozrievajú jeho majiteľa, že pri fotografiách ide o fotomontáž, ale je to naozaj realita – psík Harlso dokáže balansovať s hocičím, ak to drží na svojej múdrej hlave!

Paul Lavery (30) bol ohromený, keď objavil, že Harlso udrží rovnováhu za akýchkoľvek podmienok. Raz totiž žartom položil na hlavu šteňaťa hračku – a šteňa stálo ako socha. Päťročný jazvečík sa odvtedy predvádza s rôznymi predmetmi na hlave vrátane lopty, pohára s vodou, gumových hračiek, hromady keksov či šišiek Zdroj: Instagram

Jeho talent ho prirodzene katapultoval medzi hviezdy internetu s vyše 92-tisíc fanúšikmi iba na Instagrame. Lavery, ktorý žije so svojou partnerkou Jen Scottovou v ich dome v Belfaste, uviedol: „Dostali sme ho pred piatimi rokmi, na prvý pohľad sme sa doňho zamilovali a priviedli sme ho domov. Nevedeli sme, že pozná nejaké triky. Pokúšali sme sa ho naučiť sedieť, ľahnúť si, prevrátiť sa, ale jeho to nezaujímalo!“ smeje sa Lavery.

„Keď mal asi dva roky, položil som mu na hlavu gumovú kačičku a on len sedel a pozeral na ňu. Zavolal som: „Jen! Harlso má skrytý talent!“ To sme zistili vo februári 2016. Nato sme mu vytvoril rôzne účty na sociálnych médiách a o pár mesiacov mal Harlso už 14-tisíc priaznivcov. Naozaj to začalo rásť pomerne rýchlo. Sledujú ho ľudia z celého sveta,“ povedal Lavery.

Zdroj: Instagram

„Keď sme vytvorili účet na Instagrame, bolo to hlavne pre nás, rodinu a priateľov. Nečakali sme, že sa to tak rozbehne. Len som si pomyslel, kto asi bude mať záujem vidieť tieto fotografie a videá? No a vidíte. Harlso má svoj vlastný VIP klub fanúšikov pre najoddanejších fanúšikov a dostávame správy od ľudí, ktorí sa s ním chcú stretnúť. Istý austrálsky pár pricestoval do Veľkej Británie špeciálne preto, aby sa mohol stretnúť s naším Harlsom.“

Zdroj: Instagram

Lavery fotografuje a nakrúca na videá psíka, ktorý balansuje s najrôznejšími vecami na hlave a má pritom vždy na krku elegantný motýlik. Má ich vraj vyše 300. „Vždy sa snažíme prispôsobiť výber motýlika tomu, čo pes práve vyvažuje na hlave. Zameriavame sa aj na Halloween, Vianoce a Veľkú noc,“ vysvetlil Lavery. „Na hlavu mu môžete položiť čokoľvek, ak to nie je príliš ťažké alebo nebezpečné. Neviem, ako to robí. Jedného dňa sa môže rozhodnúť, že prestane. Dokáže však balansovať takmer s čímkoľvek a v 99 percentách prípadov to dokáže na prvý raz." Zdroj: Instagram

Harlso získal vďaka svojmu talentu cenu Webby Award 2019 a dokonca ho ako jedno zo zázračných zvierat zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Jeho majiteľ poslal časť z ceny v hodnote 400 libier na účet jazvečíkov trpiacich ochorením kĺbov.