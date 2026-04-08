Národné parky na jednom mieste: Rezort životného prostredia chystá spoločný web, spustilo trhové konzultácie

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustilo prípravné trhové konzultácie na spoločnú webovú stránku pre všetky národné parky na Slovensku. Na ich základe určí podmienky verejného obstarávania. Záujemcovia sa môžu zapojiť do 21. apríla. Vyplýva to z oznámenia na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
archívne video
„Centrálna webová stránka má slúžiť ako hlavný informačný a propagačný portál, ktorý bude poskytovať verejnosti aktuálne informácie o národných parkoch, prehľad podujatí, ako aj doplnkové funkcionality, ako napríklad e-shop s lokálnymi produktmi alebo rezervačný systém. Portál má zároveň umožniť prístup k jednotlivým národným parkom z jedného centrálneho miesta,“ priblížil envirorezort. Dodal, že je potrebné zabezpečiť presun dát zo samostatných webov jednotlivých národných parkov do nového centrálneho riešenia.
Offline prístup a prepojenie dát
MŽP zároveň požaduje, aby web umožňoval prístup k vybraným údajom aj v offline režime, ako sú napríklad mapy alebo základné informácie, vzhľadom na lokality bez mobilného signálu. V nadväznosti na plánovanú inštaláciu turistických sčítačov v národných parkoch chce aj návrh riešenia, ktoré umožní prepojenie dát zo sčítačov s webovou stránkou a mobilnou aplikáciou v rámci jednotného systému.
Ministerstvo chce prostredníctvom prípravných trhových konzultácií získať informácie o možnostiach realizácie zákazky, najmä o dostupnosti, kvalite a výhodách ponúkaných služieb. „Cieľom prípravných trhových konzultácií je získať prehľad o hospodárskych subjektoch schopných realizovať predmet zákazky, aby verejný obstarávateľ mohol následne nastaviť optimálne podmienky účasti pri vyhlásení budúceho verejného obstarávania,“ ozrejmilo MŽP.