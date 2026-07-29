Vandalizmus na obľúbenom jazere v Petržalke: Niekto zničil vodné bicykle! Škoda je veľká

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo pravdepodobne v nočných hodinách zo štvrtka (23. 7.) na piatok (24. 7.). Doposiaľ neznámy páchateľ spôsobil neznámym predmetom viacero otvorov do plavákov celkovo 16 kusov vodných bicyklov/šliapacích člnov, zaparkovaných pri vodnom móle v bratislavskej Petržalke na jazere Draždiak. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Týmto konaním spôsobil páchateľ škodu v celkovej výške 8000 eur. Polícia po ňom pátra. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za takéto konanie trest odňatia slobody až na dva roky.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)