Máme za sebou ďalší týždeň plný udalostí: KVÍZ preverí vaše znalosti z nich, tieto otázky zvládnete s PREHĽADOM

(Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom, Jojo Donut, TASR/Michal Svítok, X/Haber)
BRATISLAVA - Máme za sebou ďalší týždeň a s ním prichádza už vaša pravidelná rubrika. Udalosťami nabitý a zaujímavý týždeň opäť prekvapil zvratmi, ale aj nečakanými šprintami po chodbe. Kvíz vás dobre preverí, ako dobre sa orientujete v aktuálnom dianí. Ak ste náhodou niečo vynechali, tento kvíz vás udrží v obraze a možno sa aj niečo nové naučíte či dozviete. Na koľko z nich poznáte odpoveď? Urobte si pohodlie a pripravte sa na výzvu!
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