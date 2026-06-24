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Samosprávy budú musieť rešpektovať ústavný princíp rovnosti váhy hlasu

Predseda ZMOS Jozef Božik.
Predseda ZMOS Jozef Božik. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
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TASR

BRATISLAVA/PARTIZÁNSKE - Mestá a obce budú musieť jasne rešpektovať ústavný princíp rovnosti váhy hlasu občanov v jednotlivých volebných obvodoch. V nadväznosti na stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o nesúlade časti zákona o hlavnom meste Bratislave s Ústavou SR to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. ZMOS podľa neho rozhodnutie ÚS rešpektuje, zaoberať sa ním bude musieť mestské zastupiteľstvo hlavného mesta aj parlament. Predseda ZMOS-u zároveň na základe vyjadrenia prokuratúry upozornil, že nerešpektovanie ústavného princípu môže viesť k zrušeniu výsledku volieb v jednotlivých mestách a obciach.

Väčšina samospráv má podľa Božika vôľu riešiť volebné obvody v zmysle podnetov verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý sa vyjadril, že je to jeho povinnosť zo zákona, aby upozornil Generálnu prokuratúru SR na porušovanie ústavy. „Tým budú musieť mestské zastupiteľstvá, poprípade obecné zastupiteľstvá, pokiaľ majú viac obvodov, jasne rešpektovať ústavné princípy, o ktorých sa v minulosti až tak často nehovorilo. Dnes nastal čas, keď sa tomuto musíme prispôsobiť,“ ozrejmil predseda ZMOS-u.

Spomenul, že i Partizánske, kde je primátorom, čaká rokovanie o volebných obvodoch a o tom, že niektoré mestské časti budú spojené do jedného volebného obvodu tak, aby mesto rešpektovalo ústavný princíp rovnosti váhy hlasu občanov v jeho jednotlivých volebných obvodoch. Obdobné rokovanie bude mať Božik podľa svojich slov i v Prievidzi.

Ak nebudú rozhodnutie rešpektovať, môžu byť zrušené výsledky volieb 

Božik upozornil, že ak by mestá a obce nerešpektovali rozhodnutie o rovnosti hlasu občanov v jednotlivých volebných obvodoch, prokuratúra sa tým bude podľa jej vyjadrenia na rokovaní Rady ZMOS-u zaoberať a správne súdy buď do desiatich dní zrušia na základe podnetu prokuratúry rozhodnutia jednotlivých miest, alebo môžu byť zrušené výsledky volieb. „Ja si myslím, že žiadne mesto a žiaden štatutár mesta, žiadna obec a žiadny štatutár obce si nedovolí riskovať to, že z titulu rozhodnutia, ktoré nebude rešpektovať ústavný princíp, budú buď zrušené rozhodnutia alebo samotné voľby,“ vyhlásil.

Predseda ZMOS-u zároveň podotkol, že ho mrzí a je mu ľúto, že že sa táto iniciatíva ombudsmana neriešila v roku 2023 alebo 2024, čím by sa samosprávy vyhli tomuto tlaku pred komunálnymi voľbami. Časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V stredu o tom rozhodol ÚS SR, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv.

Ombudsman ustanovenie napadol

Nesúlad s ústavou, ale i Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach skonštatoval ÚS v prípade ustanovenia, ktoré hovorí, že „počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca“.

Ombudsman napadol toto ustanovenie s argumentom, že porušuje rovnosť volebného práva. Podľa Dobrovodského príslušné ustanovenie uprednostňuje určovanie volebných obvodov so zameraním na povinné zastúpenie mestských častí, respektíve ich obyvateľov, a nie na pomer obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta. Dobrovodský v reakcii na rozhodnutie ÚS uviedol, že verdikt posilňuje ochranu volebných práv obyvateľov Bratislavy.

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