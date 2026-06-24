Ďalší útok medveďa: Na Liptove šelma napadla muža! Zasahoval vrtuľník

LIPTOVSKÁ PORÚBKA - V utorok podvečer došlo k ďalšiemu útoku medveďa na človeka. Napadnutým je tentokrát 41-ročný muž.
Informuje o tom web noviny.sk. Muž podľa ich informácií utrpel pri útoku poranenia nôh. Na miesto letel záchranársky vrtuľník, ktorý ho následne transportoval do nemocnice.
"Záchranársky vrtuľník zasahoval po útoku medvedice v lesnom teréne nad Liptovskou Porúbkou. Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Popradu bola dnes večer vyslaná do lesného terénu nad obcou Liptovská Porúbka, kde došlo k útoku medvedice na človeka," potvrdila neskôr letecká záchranná služba.
Po lokalizácii miesta udalosti bola lekárka k zranenému vysadená z opretia vrtuľníka. Štyridsaťjedenročný muž po útoku utrpel tržno-hryzné poranenie dolnej končatiny. Lekárka mu zranenie priamo na mieste ošetrila a pripravila ho na evakuáciu z náročného lesného terénu pomocou palubného navijaka. "Počas medzipristátia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave letecky prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," dodali.
Zásahový tím zastretlil medvedicu
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa predtým informoval, že zviera zostalo po utorkovom napadnutí poľovníka postrelené. Šelmu dohľadával zásahový tím, ktorý medvedicu nakoniec zastrelil. Potvrdila to žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Starostka Liptovskej Porúbky Jana Gazdičová uviedla, že k stretu s medvedicou došlo v katastri obce približne 500 až 600 metrov od zastavaného územia.