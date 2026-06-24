ŠOK Kolabujúci rockový festival zachraňuje VLÁDA: Kamenický posiela organizátorom 80-tisíc

BELÁ NAD CIROCHOU - V súčasnosti je paradoxne najviac sledovaným festivalom na Slovensku práve ten, ktorý sa síce uskutočniť nemal, ale nakoniec sa uskutoční. To, prečo tomu tak je, nevysvetlil najprv ani samotný organizátor, no v stredu 24. júna, kedy bola vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove, sa verejnosť dozvedela šokujúcu informáciu. Už samotný organizátor povedal, že festival napokon "zachránil niekto, o kom by to nikdy nepovedali". Dnes sa už vie, kto poslal na záchranu niekoľko tisíc eur, a to v čase konsolidácie.
Festival je podľa fanúšikov zrelý na "prepadák" aj po tom, čo sa dozvedeli o jeho znovuobnovení a že sa bude konať v pôvodnom termíne. Môže za to napríklad aj to, že na ňom mali vystúpiť hviezdy ako Black Eyed Peas, skupiny Europe či Helloween. Tie najväčšie už odriekli účasť, a to aj po tom, ako organizátor Michal Latta zverejnil video o "zázraku", ktorý zachránil festival.
O tomto zázraku sa už dnes vie viac.
Ďalší festival čelí MEGAškandálu! Zúfalí ľudia, hviezdy rušia účasť, areál zíva prázdnotou a organizátor to zaklincoval
Ideme priniesť festival ľuďom, ožíva a zachránil nás niekto, o kom by sme to nepovedali
"Festival ožíva. Stal sa zázrak a zachránil nás niekto, o kom by ste to nikdy v živote nepovedali," oznámil len pár dní po oznámení presunutia festivalu organizátor Latta a len niekoľko hodín pred samotným otvorením brán podujatia. To sa má konať od 25. do 27. júna.
Video nezabralo, veľké hviezdy účasť odriekli
Napriek Lattovmu videu už účasť odriekli také kapely Helloween, Black Eyed Peas a ďalšie, vrátane hudobného telesa Michala Davida. Ako dôvod uviedli nesplnenie zmluvných podmienok.
Získali 80-tisíc z výnosu Ministerstva financií SR
Po stredajšom rokovaní vlády v Malcove sa už vie, ako to s tajomnou záchranou, ku ktorej sa Latta nepriznal, bolo. Rock pod Sninským kameňom totiž zachraňuje samotná vláda cez Ministerstvo financií SR.
Tí organizátorom festivalu poskytli 80 000 eur z výnosu rezortu. Diktujú si však aj podmienky, ktoré ustanovuje konkrétny zákon. Presun peňazí totiž spadá pod oblasť zákona o štátnej pomoci. Tieto prostriedky má vláda uvoľniť najneskôr do 31. augusta 2026.
To všetko sa navyše deje v stave napätej ekonomiky štátu a po sériách konsolidačných balíčkov.
Areál sa rozrastá, ale čo line-up účinkujúcich?
Areál festivalu medzitým skutočne rastie a objavujú sa prvé konštrukcie pódií, prvé sociálne zariadenia či kamióny s aparatúrou. Otázne je však, aký bude line-up a kto nakoniec na týchto pódiách vystúpi.
Vláda sa k poskytnutým peniazom pre festival priznala aj v tlačovej správe po stredajšom výjazdovom rokovaní v Malcove. "Dotácie z výjazdového rokovania vlády sú nasmerované aj do oblasti kultúry. Podporu dostane festival Remeslo v Tatrách 2026, ktorý je plánovaný v priestore pred Galériou Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Tatranskej Lomnici, aj festival Rock pod kameňom 2026," napísal Úrad vlády SR.
Mrzí nás, že nám hádžu polená pod nohy, prístupu niektorých kapiel nerozumieme
Krátko pred druhou hodinou poobede sa organizátori otvorene priznali a poďakovali vláde za podporu festivalu. Zároveň vyjadrili rozčarovanie nad "prístupom niektorých kapiel". Sú vraj "subjekty", ktoré im hádžu polená pod nohy. "Najviac nás prekvapuje prístup niektorých kapiel, ktoré mali svoje vystúpenia už úplne alebo čiastočne finančne zaplatené. Napriek tomu sme sa stretli s reakciami, ktorým úprimne nerozumieme. V čase, keď bojujeme o zachovanie festivalu, sme od hudobnej scény očakávali viac snahy hľadať riešenia, než vytvárať ďalšie prekážky v momente, keď ich fanúšikovia potrebujú v tomto čase najviac," posťažovali sa organizátori.
"Už naozaj čoskoro začneme ohlasovať line up," napísal organizátor o festivale, ktorý začína doslova zajtra.