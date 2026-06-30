Hlas-SD chce podporiť rodiny opatreniami za 52 miliónov eur: Príspevok na dieťa stúpne a matkám odpustia dane

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD chce zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa, odpustiť dane z príjmu pre pracujúce matky, ktoré vychovali viac ako tri deti, a zaviesť rodinné karty pre všetky rodiny, v ktorých je dieťa do 18 rokov. Náklady na tieto opatrenia jej zástupcovia na utorkovej tlačovej konferencii vyčíslili na takmer 52 miliónov eur, z toho 45 miliónov by si vyžiadalo odpustenie dane z príjmov pre viacdetné matky.
Podľa odhadov strany je na Slovensku asi 19.000 pracujúcich matiek, ktoré vychovali viac ako tri deti. Okrem toho by sa odpustenie dane malo týkať aj asi 400 osamelých otcov, ktorí vychovali viac ako tri deti a pracujú. Nie je zatiaľ jasné, od akého veku detí sa bude daň odpúšťať, zvýhodnenie by však trvať až do konca produktívneho veku.
S koaličnými partnermi chce Hlas-SD hovoriť aj o možnostiach čiastočného odpustenia dane z príjmov aj pre ženy s tromi, prípadne dvomi deťmi. „Je to všetko iba otázkou finančných možností rozpočtu,“ skonštatoval predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa chce Hlas-SD presadiť ešte tento rok. Nárast z necelých 830 eur na 1000 eur by mal stáť stáť 6,9 milióna eur. „Ja si myslím, že ak máme 12 miliónov eur na referendum, ktoré sme, bohužiaľ, museli zaplatiť, tak takéto finančné prostriedky vieme v rozpočte určite nájsť,“ poznamenal Šutaj Eštok.
Zavedenie rodinnej karty, ktorá má priniesť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti, vychádza z programového vyhlásenia vlády. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) informoval, že na ministerstve sa skončili trhové konzultácie, ktoré predchádzajú vyhláseniu súťaže na dodávateľa. Prihlásilo sa do nich sedem spoločností, dodávateľa služby chce rezort predstaviť budúci rok.