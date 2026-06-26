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Na premiére princezná, na afterparty sexica v priesvitnej čipke: Millie Bobby Brown ohúrila New York!

Millie Bobby Brown Zobraziť galériu (14)
Millie Bobby Brown (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

NEW YORK - Ak si niekto myslel, že Millie Bobby Brown príde na premiéru Enola Holmes 3 len odovzdať úsmevy fotografom, poriadne sa prerátal. Dvadsaťdvaročná hviezda predviedla dvojitú módnu jazdu, o ktorej sa dnes hovorí viac než o samotnom filme. A úprimne? Rozdiel medzi premiérou a afterparty bol ako deň a noc.

Na červenom koberci stavila Millie Bobby Brown na romantiku. V éterických šatách pôsobila ako moderná Popoluška – jemná, svieža a veku primeraná. Fanúšikovia na sociálnych sieťach nešetrili chválou a mnohí ocenili, že tentoraz zvolila styling, ktorý podčiarkol jej mladistvosť namiesto snahy pôsobiť o desať rokov staršie. Lenže večer sa ešte len začínal.

Millie Bobbyr Brown
Zobraziť galériu (14)
Millie Bobbyr Brown  (Zdroj: SITA)

Na afterparty prišiel šok. Millie vymenila rozprávkovú eleganciu za odvážny outfit z telovej sieťoviny s priehľadným crop topom a dlhou sukňou. Vyzerala sebavedomo, sexy a presne vedela, že všetky objektívy budú patriť jej. Ak bol červený koberec o elegancii, afterparty bola jasným odkazom: "Som dospelá žena a obliekam sa podľa seba."

Millie Bobby Brown a Jake Bongiovi
Zobraziť galériu (14)
Millie Bobby Brown a Jake Bongiovi  (Zdroj: Profimedia)

Millie si v posledných rokoch prešla množstvom komentárov o svojom vzhľade. Raz vraj vyzerá príliš dospelo, inokedy príliš extravagantne. Tentoraz však internet vo veľkej miere ocenil, že oba outfity ukázali dve rozdielne tváre jednej herečky – romantickú filmovú hviezdu aj sebavedomú mladú ženu, ktorá sa nebojí experimentovať.

Viac o téme: Jake BongioviAfterpartySexi outfitMilli Bobby BrownEnola Homes 3 premiéraPrinceznovské šaty
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