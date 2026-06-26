Staň sa policajtom opäť posilňuje svoju viditeľnosť: Náborová kampaň ministerstva vnútra pokračuje

Ministerstvo vnútra pokračuje v náborovej kampani Staň sa policajtom a počas leta ju ešte viac zviditeľní. Rezort nebude v letných mesiacoch spomaľovať – naopak, kampaň bude prítomná vo verejnom aj online priestore tak, aby oslovila čo najviac záujemcov o službu v Policajnom zbore.
Ministerstvo vnútra v máji formou podlimitnej zákazky vyhlásilo verejnú súťaž s oslovením viacerých uchádzačov. Najnižšiu cenu za požadované služby – 138 650 eur bez DPH /170 539,50 eura s DPH/ – ponúkla spoločnosť KPK Print s. r. o. z Košíc. Dodávateľ bude až do konca roka projektovo zastrešovať manažment a nákup mediálneho priestoru kampane, ktorú pripravili interní zamestnanci ministerstva vnútra. Okrem realizácie vhodných komunikačných formátov poskytne aj strategické odporúčania pri nasadzovaní kreatívnych riešení, zabezpečí nákup mediálneho priestoru a vypracuje komplexný report výsledkov kampane.
Pokračuje tak náborová kampaň Staň sa policajtom, ktorá intenzívne prebiehala od marca do júna 2025 a priniesla neočakávané výsledky. Za tri mesiace intenzívnej časti kampane sa prostredníctvom online formulára na webe www.stansapolicajtom.sk zaregistrovalo 4 635 uchádzačov. Je to viac ako za celý rok 2024, keď prišlo necelých 4 500 prihlášok do Policajného zboru. Vďaka kampani bol rok 2025 prvým rokom, keď do Policajného zboru nastúpilo viac policajtov, ako z neho odišlo. Webový formulár využilo viac ako 12 900 záujemcov.
Aktuálne evidujeme takmer 3 400 žiadostí o prijatie do Policajného zboru. V tomto roku sme už prijali viac ako 650 nových policajtov, pričom odišlo približne 300 policajtov. Stále však chýba približne 3 200 policajtov, najmä v poriadkovej a dopravnej polícii. V Policajnom zbore v súčasnosti slúži 19 818 policajtov.
Pokračovanie a zviditeľnenie kampane je jedným z krokov ministerstva vnútra smerom k stabilizácii Policajného zboru. Ministerstvo vnútra zároveň pristúpilo k viacerým opatreniam. Nové telesné previerky uchádzačov o službu v Policajnom zbore zohľadňujú profesijné požiadavky bezpečnostných zložiek. Upravili sa tiež podmienky prijatia v súvislosti so zdravotnou kondíciou uchádzačov – problémom pri vstupe do polície už nie sú okuliare ani alergie. Prácu policajta sme zatraktívnili prostredníctvom viacerých finančných aj nefinančných benefitov a začali sme systémovo riešiť služobné bývanie.
Okrem toho policajtom zlepšujeme pracovné podmienky. Dochádza k obmene vozového parku, výstroja a techniky, rekonštruujú sa pracoviská a celkovo sa modernizuje vybavenie polície. V oblasti sociálneho zabezpečenia budú môcť mať aj policajti nárok na otcovskú dovolenku, policajtkám sa zvýši tehotenské a zavádzajú sa aj ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k sociálnej ochrane rodiny policajta v náročných životných situáciách, ktoré vnikajú v súvislosti so službou štátu. Aj toto sú konkrétne kroky, ktorými budujeme bezpečné a odolné Slovensko – pretože bezpečný štát sa začína pri ľuďoch, ktorí ho každý deň chránia.
Zvýšenie platov policajtov a nová platovka budú témou budúcoročného rozpočtu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v tejto veci vydal zásadné vyjadrenie. Ministerstvo vnútra zároveň pracuje na ďalších opatreniach inšpirovaných dobrou praxou v zahraničí. Informovať o nich budeme čoskoro.