Milióny eur pre Prešovský kraj: Taraba ohlásil veľké investície do vody, odpadu a budov

PREŠOV - Okresy Bardejov, Levoča, Snina, Poprad a Kežmarok z Prešovského kraja čakajú investície do vodárenskej infraštruktúry, zberu odpadov a obnovy verejných budov za takmer 20 miliónov eur. Jedným z kľúčových projektov je vodárenský projekt za vyše 4,5 milióna eur, ktorý ohlásil minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s generálnym riaditeľom a podpredsedom predstavenstva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS) Petrom Ďuroškom a s predstaviteľmi samospráv. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Vďaka dnes zazmluvnenému projektu bude možné zabezpečiť obnovu a modernizáciu 20-ročnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) s kapacitou pre viac ako 140.000 obyvateľov. Investícia umožní efektívne a bezpečne čistiť odpadové vody z celej aglomerácie Poprad vrátane Svitu, Vysokých Tatier, Štrby, Lučivnej, Mengusoviec, Štôly, Spišskej Teplice, Novej Lesnej, Hozeleca, Mlynice, Veľkej Lomnice a časti Veľkého Slavkova,“ podčiarkol Taraba.
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Žiadosť o poskytnutie dotácie
Žiadosť o poskytnutie dotácie na vodárenský projekt predložila na ministerstvo PVS, ktorá podľa rezortu životného prostredia splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Finančne najnáročnejšou investíciou pre roky 2026 až 2027 je projekt ČOV Poprad-obnova technologickej časti. Komplexnou obnovou prejdú strojno-technologické zariadenia čistiarne odpadových vôd, čím sa zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky aj účinnosť mechanicko-biologických procesov čistenia, čo prispeje k zlepšeniu kvality vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody,“ vysvetlil generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva PVS Peter Ďuroška.
Podporené projekty podľa primátora Levoče Miroslava Vilkovského prispejú k rozvoju vodárenskej infraštruktúry a efektívnemu systému zberu komunálnych odpadov, ktoré podporia triedenie, odbremenia skládky, obmedzia odpadovú turistiku a zároveň umožnia nastaviť spravodlivé poplatky za nakladanie s odpadmi pre našich obyvateľov.
Produkcia zmesového odpadu sa zníži
Z eurofondov v rámci Programu Slovensko ohlásil šéf envirorezortu zazmluvnenie aj štyroch projektov do zavádzania moderných systémov množstvového zberu komunálnych odpadov v Kežmarku, Prešove, Levoči a obce Rakúsy. Celková produkcia zmesového odpadu sa zníži o viac ako 2235 ton odpadu ročne, ktorý by podľa rezortu inak skončil na skládkach. Rovnako v obci Spišské Bystré pribudne nový zberný dvor za takmer 650.000 eur, kde bude možné ročne vytriediť až 450 ton odpadu.
Ako doplnili z MŽP, z prostriedkov Modernizačného fondu smeruje takmer 9,5 milióna eur do desiatich projektov samospráv. Komplexnú obnovu dostanú kultúrno spoločenské domy v obciach Ortuťová, Jedlinky (okres Bardejov) a Toporec (okres Kežmarok), obecné úrady v obciach Lopúchov (okres Bardejov), Pichne (Snina) a Torysky (okres Levoča), športové zariadenia v obciach Malcov a Kľušov (okres Bardejov), kaštieľ Berzeviczy vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok), ako aj materská a základná škola v obci Mokroluh (okres Bardejov).