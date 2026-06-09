Obrovské fiasko európskeho projektu: Nová stíhačka nebude! Miliardy išli dole vodou

PARÍŽ/BERLÍN - Nová európska stíhačka, ktorej vývoj stál miliardy eur, nakoniec podľa agentúry DPA nevznikne. Nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron totiž dospeli k záveru, že firmy Dassault a Airbus nie sú schopní sa na jej konštrukcii dohodnúť. Dpa to napísala s odvolaním sa na nemecké vládne kruhy, neskôr koniec projektu potvrdil Elysejský palác.
"Nemecké úrady mali za to, že nie je možné vyvíjať ďalší tlak na dané spoločnosti," citovala z vyhlásenia Elyzejského paláca agentúra Reuters. Paríž podľa neho bude naďalej povzbudzovať francúzske spoločnosti a ozbrojené sily, aby hľadali spôsoby a prostriedky, ako sa usilovať o ambiciózne európske projekty, ktoré sú v súlade s francúzskymi národnými bezpečnostnými záujmami.
Reuters tiež s odvolaním sa na nemeckých činiteľov uviedol, že Merz s Macronom sa zhodli, že krajiny zapojené do projektu známeho skrátene ako FCAS budú pokračovať vo vývoji súvisiaceho dronového systému a dátovej siete. DPA koniec projektu hodnotí ako politicky tvrdú porážku a v prípade Macrona osobne aj zlyhanie, pretože bol jedným zo spoluiniciátorov projektu.
Projekt sprevádzali komplikácie
Projekt spoločnej stíhačky Berlín a Paríž spustili v roku 2017 ako hlavný európsky zbrojný program. K spolupráci sa neskôr pripojilo Španielsko. Plánovaný stroj šiestej generácie mal od roku 2040 nahradiť francúzske stíhačky Rafale a bitevník Eurofighter, na ktorého vývoji a výrobe sa popri Nemecku a Španielsku podieľali tiež Británia a Taliansko.
Projekt opakovane sprevádzali komplikácie a nezhody týkajúce sa jednotlivých kompetencií, technológií a rozdelenia činností. Koncom roka 2022 sa síce dvojica hlavných firiem dohodla na jeho pokračovaní, spory to však neukončilo. Tento rok vo februári potom Merz zmysel vývoja európskej stíhačky šiestej generácie spochybnil, ako aj to, či bude vôbec pilotovaná stíhačka v budúcnosti potrebná. Konečné náklady na vývoj sa odhadovali na zhruba 100 miliárd eur.