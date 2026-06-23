Ministerka Šimkovičová rokovala so zástupcami kultúry o smerovaní kultúrnej politiky

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v utorok rokovala so zástupcami kultúrnej obce o smerovaní kultúrnej politiky SR. Stretnutie sa konalo na základe uznesenia, ktoré vzišlo z aprílového zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Uskutočnilo sa na Ministerstve kultúry (MK) SR. Informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu Petra Demková.
„Dnešná diskusia bola veľmi podnetná a potvrdila, že predstavitelia kultúrnej obce majú záujem aktívne sa podieľať na formovaní kultúrnej politiky Slovenska. Oceňujem hodnotnú otvorenú a vecnú diskusiu, ktorá nám umožňuje lepšie vnímať potreby jednotlivých oblastí kultúry a hľadať spoločné riešenia v prospech celého sektora. Dohodli sme sa na jej pokračovaní,“ uviedla Šimkovičová.
Cieľ stretnutia
Cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor na otvorený dialóg o aktuálnych výzvach kultúrneho sektora, prioritách rezortu kultúry a ich napĺňaní, ako aj na ďalšom smerovaní kultúrnej politiky štátu. Diskusia sa zamerala na potreby jednotlivých oblastí kultúry, možnosti ich rozvoja a posilnenie spolupráce medzi MK a odbornou verejnosťou.
Demková priblížila, že ministerka kultúry rokovala aj so zástupcami odborných organizácií, kultúrnych inštitúcií, múzeí, galérií, divadiel, profesijných združení a samospráv, ktorými sú Únia - odborový zväz profesionálnych hudobníkov Slovenska pri orchestri Slovenského národného divadla, Združenie autorov filmu a audia, Slovenská informačná a tlačová agentúra, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Spolok slovenských výtvarníkov, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Múzejná a galerijná rada, Trenčianske múzeum a Trenčiansky hrad, Zväz autorov a interpretov populárnej hudby a Združenie miest a obcí Slovenska.