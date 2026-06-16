Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Prezident podpísal viaceré novely: Soláriá budú dostupné len pre dospelých

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opaľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia po novom nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v utorok podpísal prezident Peter Pellegrini.

„Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu (melanómu kože, pozn. TASR). Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, keďže koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia,“ priblížilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré úpravu predložilo.

Novelou sa zároveň dopĺňajú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a výživových doplnkov. „V rámci optimalizácie procesov verejného zdravotníctva sa ďalej vypúšťa povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie zotavovacie podujatie a stanovuje sa pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť. Organizátor je naďalej povinný dodržiavať na účely ochrany zdravia všetky povinnosti v tejto oblasti, avšak vypustením povinnosti predkladať žiadosť na schválenie dôjde k zníženiu administratívneho zaťaženia žiadateľov,“ doplnilo ministerstvo.

Novela takisto do legislatívy dopĺňa viaceré epidemiologické pojmy potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudne napríklad definícia pandémie. Novelou sa rovnako odstraňujú niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Novela nadobudne účinnosť 15. júla.

Dovoz predmetov kultúrnej hodnoty

Prezident SR podpísal v utorok novelu zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve. Informovali z prezidentskej kancelárie. Ministerstvo kultúry (MK) SR tak bude po novom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť druhú fázu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019, ktorá upravuje oblasť vstupu a dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na úrovni EÚ,“ priblížil rezort kultúry, ktorý za úpravou stojí.

Novela ustanovuje aj spôsob vydávania dovozných licencií a predkladania vyhlásení dovozcu. Pred vydaním licencie si ministerstvo bude môcť vyžiadať odborné stanovisko od vybranej odbornej inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, prípadne znalca v oblasti. „Tento postup v prípade potreby zabezpečí odborné posúdenie pôvodu a povahy predmetu kultúrnej hodnoty, a tým prispeje k dôslednej ochrane kultúrneho dedičstva,“ upozornil rezort. Colný úrad bude môcť oslobodiť od povinnosti predložiť dovoznú licenciu alebo vyhlásenie dovozcu. Urobiť tak bude môcť, ak pôjde o jeho prepustenie do colného režimu dočasné použitie na účely vzdelávania, vedy a výskumu atď. „Colný úrad však takýto dovoz povolí iba pre súkromné alebo polosúkromné zariadenia, ktoré budú zaregistrované v centralizovanom elektronickom systéme ICG,“ uvádza sa v legislatíve.

Novela takisto rozširuje okruh priestupkov a iných správnych deliktov o uvedenie nepravdivých informácií v žiadosti o dovoznú licenciu a predloženie nepravdivého vyhlásenia dovozcu. Takisto upravuje povinnosť predkladania povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia SR a príslušného tlačiva miestne príslušnému colnému úradu. „S cieľom zjednodušenia postupu predkladania povolení a tlačív colnému úradu sa umožní vlastníkom a žiadateľom obrátiť na ktorýkoľvek colný úrad na území SR, čím sa dosiahne väčšia flexibilita, zníži administratívna záťaž a zrýchli celý proces,“ vysvetlilo ministerstvo. Novela nadobudne účinnosť 1. augusta tohto roka.

Podpísal zákon, týkajúci sa vydávania rozsudku pre zmeškanie

Súd bude mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely Civilného sporového poriadku, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. „Súd bude disponovať diskrečnou právomocou posúdiť všetky relevantné okolnosti prípadu vrátane predchádzajúceho procesného správania žalovaného a na základe tohto posúdenia rozhodnúť, či sú splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie, alebo či je namieste pokračovať v konaní iným procesným postupom,“ ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za úpravou stojí.

Túto zmenu odôvodňovalo tým, že doterajšia úprava, týkajúca sa rozsudkov pre zmeškanie, bola neprimerane prísna. „A to najmä v situáciách, keď sa v danej veci uskutočnilo viacero pojednávaní, na ktoré sa žalovaný riadne dostavil a aktívne sa na nich zúčastnil, pričom k jeho neúčasti došlo len na jednom pojednávaní,“ argumentovalo. Novela prináša aj zmenu pri doručovaní rozsudku pre zmeškanie žalovanému, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je v konaní procesne zastúpená. Po novom sa v takýchto prípadoch nemá uplatňovať ustanovenie osobitného predpisu o doručovaní do elektronickej schránky. „Cieľom úpravy je posilniť procesné postavenie fyzických osôb bez odbornej pomoci, a to najmä s prihliadnutím na závažné procesné dôsledky, ktoré vydanie rozsudku pre zmeškanie pre žalovaného predstavuje,“ priblížil rezort. Doručovanie rozsudkov pre zmeškanie prostredníctvom elektronických prostriedkov sa zachová v prípadoch, keď je žalovaným štát, štátny orgán alebo právnická osoba.

Po novom sa tiež rozširuje osobitná ochrana v sporoch s ochranou slabšej strany aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti. Prostriedky ochrany spočívajú v zavedení mechanizmu, ktorý umožní súdu v skorom štádiu zistiť, či žaloba nesmeruje k zastrašovaniu a odrádzaniu od verejnej účasti, a takúto žalobu urýchlene odmietnuť alebo zastaviť. Slabšia strana by tiež mohla žiadať súd, aby nariadil zloženie zábezpeky na náhradu škody alebo inej ujmy a preddavok na náhradu trov konania.

Viac o téme: ZákonNovelaPeter PellegriniSolárium
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Pellegrini a Ivan
Opozícia žiada prezidenta, aby odmietol nominácie Kmeca a Radačovského na veľvyslancov
Domáce
Na snímke sprava prezident
Prezident vymenoval 30 nových profesorov: Pripomenul tiež formovanie hodnôt
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini.
Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska, uviedol Pellegrini
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Yaya Touré: Som veľmi poctený, že môžem trénovať taký veľký klub
Yaya Touré: Som veľmi poctený, že môžem trénovať taký veľký klub
Futbal
V Prešove horí strecha opustenej budovy
V Prešove horí strecha opustenej budovy
Správy
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Správy

Domáce správy

Helena Tauchmannová zomrela vo
SMUTNÁ správa: Zomrela PRIEKOPNÍČKA slovenskej rehabilitácie a výnimočná lekárka! V medicíne je legendou
Domáce
Poslanci Národnej rady pokračujú:
Poslanci Národnej rady pokračujú: Diskutujú o Výročnej správe o pokroku SR 2026
Domáce
FOTO Nočná dráma v Považskej
Nočná dráma v Považskej Bystrici! Horelo auto, príčiny stále zisťujú
Domáce
Vodička pri Prešove zišla z cesty: Nafúkala vyše 1,7 promile, skončila v cele
Vodička pri Prešove zišla z cesty: Nafúkala vyše 1,7 promile, skončila v cele
Prešov

Zahraničné

Muž trafil výnimočný JACKPOT
Muž trafil výnimočný JACKPOT na vesmírnom stieracom lose: Nastal obrovský a neférový ZVRAT, nedostane nič!
Zahraničné
Razia počas modlitby: Čínske
Razia počas modlitby: Čínske úrady zasiahli proti neregistrovanej cirkvi
Zahraničné
Obchádzal sankcie? Fínovi hrozia
Obchádzal sankcie? Fínovi hrozia štyri roky väzenia za obchod s Ruskom
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Poplach v Bielom dome: FBI prekazila plánovaný útok na akciu s Trumpom
Zahraničné

Prominenti

Marko Kramár, Maroš Kramár
Verdikt za opileckú jazdu! Syn Maroša Kramára už pozná svoj trest: V hre je aj väzenie!
Domáci prominenti
Jelly Roll a Bunnie
Celebritný rozvod roka: Manželstvo plné nevery, rozchodov a druhých šancí sa definitívne rúca!
Zahraniční prominenti
Desivé priznanie asistentky Borisa
Desivé priznanie asistentky Borisa Kollára: Exsnúbenec ju dobil a nechal v jarku!
Domáci prominenti
Marius Borg Høiby
Krutá rana pre ťažko chorú princeznú: Súd poslal jej syna do basy... Nechutné, čo robil!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Dokáže AI zachrániť pred povodňami? Google prináša prelomový model
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Zbojnícku jaskyňu opäť otvoria pre verejnosť: Objavili v nej niečo vzácne?
Zaujímavosti
Trinásť poschodí hlboko pod
Trinásť poschodí hlboko pod zemou: Je toto tá najkrajšia studňa na svete?
dromedar.sk
Bonnie Tyler
Bonnie Tyler sa prebrala z kómy: Speváčka bojovala o život po náhlej zástave srdca
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)

Šport

FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS vo futbale
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
NHL
MS VO FUTBALE 2026 História sa zopakovala na deň presne: Toto sa na šampionáte nestalo 68 rokov
MS VO FUTBALE 2026 História sa zopakovala na deň presne: Toto sa na šampionáte nestalo 68 rokov
MS vo futbale

Auto-moto

Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Práca a voľný čas
Chronickí sťažovatelia v tíme: Nenechajte jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Chronickí sťažovatelia v tíme: Nenechajte jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Motivácia a produktivita
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Premeňte vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Premeňte vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá

Technológie

Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Umelá inteligencia
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Správy
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Veda a výskum
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
Armádne technológie

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Muž trafil výnimočný JACKPOT
Zahraničné
Muž trafil výnimočný JACKPOT na vesmírnom stieracom lose: Nastal obrovský a neférový ZVRAT, nedostane nič!
Helena Tauchmannová zomrela vo
Domáce
SMUTNÁ správa: Zomrela PRIEKOPNÍČKA slovenskej rehabilitácie a výnimočná lekárka! V medicíne je legendou
Sekundy HRÔZY na nástupišti:
Zahraničné
Sekundy HRÔZY na nástupišti: Dievčatko spadlo do medzery pri koľajniciach, vlak prefrčal MILIMETRE od jej tváre
Ťažká nehoda na priechode
Domáce
Ťažká nehoda na priechode pre chodcov: Vodič zrazil matku s kočíkom! Dieťa transportoval vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu