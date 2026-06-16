Prezident avizoval, že v stredu bude v paláci vymenovávať viacerých veľvyslancov

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini avizoval, že v stredu (17. 6.) ráno bude v Prezidentskom paláci vymenovávať viacerých veľvyslancov. Uviedol to v reakcii na novinársku otázku na utorkovej tlačovej konferencii.
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„Do môjho odchodu na ďalšie pokračovanie vojenského výcviku a vzhľadom na ďalšie zahraničné služobné cesty na samit v Ankare, do Azerbajdžanu v júli, naposledy v tomto predletnom období, budem vymenovávať veľvyslancov zajtra. Priamo v paláci, oficiálne, tak ako každého jedného,“ povedal prezident.
Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a Zahraničný výbor NR SR začiatkom júna rokovali o zameraní činnosti zastupiteľských úradov SR na Cypre a v Taliansku. Zaoberali sa aj nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený) na veľvyslanecké posty. Eurovýbor s ich nomináciami súhlasil. Zahraničný výbor odobril len nomináciu Radačovského. Opozícia obe nominácie kritizovala. Označila ich za politické obchody.