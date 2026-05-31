Ďalšie DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD

BRATISLAVA - Počas sobotného popoludňajšieho letu spoločnosti Wizz Air z Bratislavy do Košíc sa vyskytli komplikácie. Len pätnásť dní po predchádzajúcom incidente musela posádka riešiť ďalšiu mimoriadnu situáciu - stret s vtákom.
Podľa dostupných hlásení došlo krátko po vzlete z Letiska M. R. Štefánika k stretu lietadla s vtákom, píše stránka Letectvo na sociálnej sieti. Airbus A321neo vystúpal do výšky približne 4 950 stôp, následne posádka vykonala dva vyčkávacie okruhy nad oblasťou Šale a Sládkovičova. Po vyhodnotení situácie sa rozhodla pre preventívny návrat do Bratislavy. Stroj bezpečne pristál približne 38 minút po štarte.
Po technickej kontrole a detailnej obhliadke bolo potvrdené, že lietadlo je v poriadku a môže pokračovať v prevádzke. Let preto odštartoval z Bratislavy opäť o 17:25 h a po necelej hodine bez komplikácií pristál v Košiciach.
Stránka dodáva, že let zabezpečoval Airbus A321neo (A321‑271NX) s registráciou HA‑LGP, ktorý je v prevádzke len niečo vyše dvoch rokov. Svoj prvý let absolvoval začiatkom mája 2024. Kabína je konfigurovaná pre 239 cestujúcich v ekonomickej triede a poháňa ju dvojica moderných motorov Pratt & Whitney PW1133G.
O stanovisko sme požiadali aj bratislavské letisko. "Počas pravidelného letu leteckého dopravcu Wizz Air z Bratislavy do Košíc s pravidelným odletom v sobotu o 16.10 h došlo k stretu lietadla s vtákom. Lietadlo sa preto vrátilo späť na svoju základňu do Bratislavy a po kontrole odletelo do Košíc s hodinovým meškaním oproti plánovanému času odletu," potvrdila pre Topky.sk hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Stret s vtákom v letectve
Stret lietadla s vtákom, tzv. bird strike, patrí medzi najčastejšie incidenty v civilnom letectve a vzniká v momente, keď vták narazí do lietadla – najčastejšie počas vzletu alebo pristátia, keď je stroj v nízkej výške. Hoci väčšina týchto udalostí nespôsobí vážne škody, riziko spočíva najmä v možnom poškodení motora, prednej časti trupu či senzorov, čo môže viesť k vibráciám, strate ťahu alebo potrebe okamžitého návratu na letisko. Posádky preto pri akomkoľvek podozrení na bird strike postupujú striktne podľa bezpečnostných protokolov a často volia preventívne prerušenie letu, aby sa predišlo ďalším komplikáciám.
Na vnútroštátnej linke sa odohral dramatický incident aj 15. mája. Pravidelný let mal z Bratislavy odletieť podľa plánu o 15:50 h. Po vzlete však do stroja udrel blesk a posádka sa z bezpečnostných dôvodov rozhodla pre okamžitý návrat na základňu. Lietadlo potrebovalo prejsť nevyhnutnou technickou kontrolou, aby sa vylúčilo akékoľvek poškodenie systémov. Pre pasažierov smerujúcich do Košíc bol naplánovaný náhradný odlet vo večerných hodinách, konkrétne o 19:45 hod.