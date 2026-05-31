Slováci dostávajú podozrivé výzvy na zaplatenie! Stovky ľudí hlásia rovnaký scenár, inšpekcia VARUJE

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred podozrivými výzvami na zaplatenie, ktoré v posledných týždňoch dostávajú desiatky spotrebiteľov. Ide o údajné vymáhanie škody za neprevzaté zásielky od slovinského obchodníka, pričom dokumenty aj postup firiem zapojených do vymáhania vykazujú vážne nezrovnalosti. SOI preto podania odstúpila polícii pre podozrenie z pokusu o podvod.

V uplynulých týždňoch evidovala SOI zvýšený počet telefonických a písomných podaní slovenských spotrebiteľov súvisiacich s vymáhaním náhrady škody vzniknutej v dôsledku neprevzatia objednávky zaslanej spoločnosťou ONET digital d.o.o., so sídlom Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovinsko.

"Na základe informácií uvedených v podaniach spotrebiteľov obchodník splnomocnil spoločnosť DEBTCOLLECT.NET, claims management, Ltd., so sídlom Žolgarjeva ulica 20, 2000 Maribor, Slovinsko, aby spotrebiteľov, ako dlžníkov obchodníka, informovala o postúpení pohľadávky. Spoločnosť DEBTCOLLECT.NET všeobecným plnomocenstvom pre Advokátsku kanceláriu HORVAT LAW FIRM, l.f., Ltd., so sídlom Dunajska cesta 5, 1000 Ľubľana, Slovinsko, túto splnomocnila, aby samostatne vymáhala od spotrebiteľov mimosúdne pohľadávky," opisuje inšpekcia.

Vzhľadom na neštandardný postup a v súvislosti s identickým obsahom podaní spotrebiteľov sa SOI v záujme ochrany kolektívnych práv spotrebiteľov písomne obrátila so žiadosťou o súčinnosť na obchodníka s upozornením na niektoré nezrovnalosti v dokumentoch zaslaných spotrebiteľom.  

"Spoločnosť DEBTCOLLECT.NET, napriek deklarácii, že je k dispozícii na všetky dodatočné vysvetlenia a spoluprácu pri objasnení všetkých okolností, súčinnosť nezabezpečila a v stanovenej lehote SOI nezaslala požadované doklady a informácie," opisuje inšpekcia, ktorá v záujme predchádzania poškodzovania kolektívnych záujmov spotrebiteľov a ochrany ich ekonomických záujmov odstúpila podania spotrebiteľov na ďalšie konanie Policajnému zboru SR. Urobila tak vzhľadom na podozrenie z podvodného konania.

"Na základe vyjadrenia Odboru kriminálnej polície Prezídia policajného zboru zo skutkových okolností vyplýva podozrenie zo spáchania prečinu podvodu v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 k § 221 ods. 1 Trestného zákona. Preverením všetkých súvisiacich skutočností je poverené Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II," konštatuje na záver.

